Yeni Malatyaspor sahasında "Dört büyükleri" zorluyor - Son Dakika

Yeni Malatyaspor sahasında "Dört büyükleri" zorluyor

Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren BtcTurk Yeni Malatyaspor, sahasında "Dört büyükler" olarak adlandırılan Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı iyi bir performans sergiliyor.

Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren BtcTurk Yeni Malatyaspor, sahasında "Dört büyükler" olarak adlandırılan Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı iyi bir performans sergiliyor.

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Malatya ekibi, 2017-2018 sezonundan bu yana mücadele ettiği Süper Lig'de büyük takımlara karşı da zorlu bir deplasman özelliği kazandı. Sarı-siyahlı ekip, "Dört büyüklere" karşı iç sahada oynadığı 11 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik alırken, 3 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Sarı-siyahlılar, Süper Lig'de ilk kez mücadele ettiği 2017-2018 sezonunda Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş karşısında sadece bir kez sahasında mağlubiyet yaşadı. Galatasaray ve Trabzonspor'u yenen Malatya ekibi, Beşiktaş ile golsüz berabere kalırken, Fenerbahçe'ye ise mağlup oldu.

Yeni Malatyaspor, geçen sezon ise sahasında Fenerbahçe'yi 1-0, Galatasaray'ı 2-0, Trabzonspor'u 5-0 yenerken, Beşiktaş'a ise 2-1 yenildi.

Sarı-siyahlılar, bu sezon ise Galatasaray (1-1) ve Fenerbahçe maçlarından (0-0) beraberlikle ayrılırken, Trabzonspor'a 3-1 yenildi.

Malatya ekibi, yarın konuk edeceği Beşiktaş karşısında da başarılı istatistiğini devam ettirmek istiyor.

Yeni Malatyaspor'un iç sahada "Dört büyükler"e karşı aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Rakip Sonuç

2017-2018 Trabzonspor 1-0

Beşiktaş 0-0

Galatasaray 2-1

Fenerbahçe 0-2

2018-2019 Fenerbahçe 1-0

Galatasaray 2-0

Trabzonspor 5-0

Beşiktaş 1-2

2019-2020 Galatasaray 1-1

Fenerbahçe 0-0
Trabzonspor 1-3

Çelikel: "Zorlu bir maç geçecek"

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, AA muhabirine, sezonun ikinci yarısında istedikleri performansı sahaya yansıtamamalarının üzüntüsünü derinden yaşadıklarını söyledi.

Yaşadıkları tüm olumsuz süreçlere rağmen vazgeçmediklerini ve ligde mücadelelerini sürdürdüklerini aktaran Çelikel, bunun en somut örneğini geçen hafta Demir Grup Sivasspor maçında gösterdiklerini dile getirdi.

Çelikel, Demir Grup Sivasspor deplasmanında altın değerinde 3 puan aldıklarını belirterek, bunun kendilerini için kırılma noktası olduğunu kaydetti.

Yarın sahalarında Beşiktaş ile karşılaşacaklarını anımsatan Çelikel, şunları ifade etti:

"Beşiktaş zor bir takım ancak biz de lige tutunma mücadelesi veriyoruz. Zorlu bir maç geçecek. Beşiktaş maçından da 3 puanla ayrılacak önümüze bakacağız. Beşiktaş maçının ardından ligin tamamlanmasına 2 maçımız daha kalıyor. Önümüzdeki Beşiktaş engelini kayıpsız geçip kalan iki maçımızı da kazanarak ligde kalmak istiyoruz. Bunu başaracak güce ve kapasiteye sahibiz. Takımımıza inanıyor ve güveniyoruz. Sahada elimizden gelen mücadeleyi en iyi şekilde vereceğiz. Beşiktaş maçından galibiyetle ayrılıp taraftarımızı sevindireceğiz."

Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 12:33 Kaynak: AA

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