Yeni Malatyaspor sahasında Galatasaray'a geçit vermiyor - Son Dakika

Yeni Malatyaspor sahasında Galatasaray'a geçit vermiyor

23.01.2021 11:51
Yeni Malatyaspor sahasında Galatasaray'a geçit vermiyor, System.String[]

Süper Lig'de dördüncü sezonunu geçiren Yeni Malatyaspor, ligde şimdiye kadar sahasında Galatasaray ile oynadığı maçlarda mağlup olmadı.

Süper Lig'de dördüncü sezonunu geçiren Yeni Malatyaspor, ligde şimdiye kadar sahasında Galatasaray ile oynadığı maçlarda mağlup olmadı.

Malatya ekibi, sahasında büyük takımlara karşı gösterdiği performansla dikkati çekiyor.

Geride kalan sezonlarda deplasmanlara göre seyircisi önünde daha iyi bir performans sergileyen sarı-siyahlılar, ligde sahasında Galatasaray ile oynadığı maçlarda yenilmedi.

Yeni Malatyaspor, ilk Süper Lig deneyimini yaşadığı 2017-2018 sezonunun 16. haftasında Galatasaray ile sahasında oynadığı karşılaşmayı 2-1 kazanmayı başardı. Sarı-siyahlılar, 2018-2019 sezonunun 10. haftasında ise karşılaştığı rakibini 2-0'lık skorla geçti.

Malatya ekibi, 2019-2020 sezonunun ilk yarısında ise rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı.

Rakibine sahasında sadece kupa maçlarında yenildi

Yeni Malatyaspor, sahasında Galatasaray'a sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda yenildi. 2018-2019 sezonunda tarihinde bir ilki başararak Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale kadar yükselen sarı-siyahlılar, Galatasaray ile oynadığı yarı final ilk maçında deplasmanda 0-0 berabere kaldı, rövanş maçında ise 5-2 yenilerek kupaya veda etti.

Bu sezon ise kupaya 3. turdan itibaren dahil olan sarı-siyahlı ekip, Artvin Hopaspor (2-0), Etimesgut Belediyespor (2-0) ve Hekimoğlu Trabzon (5-0) takımlarını eleyerek son 16 turuna kaldı.

Bu turda Galatasaray ile eşleyen sarı-siyahlılar, rakibine normal süresi 0-0, uzatma bölümleri 1-1 tamamlanan maçta penaltı atışlarında 7-6 yenilerek kupaya veda etmişti.

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Malatya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor sahasında Galatasaray'a geçit vermiyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Vatandaşlar, temizlik görevlisinin yüzüne asit fırlatan adamı bayıltana kadar dövdü Organik ürün satan vatandaşları dolandıran şebeke eş zamanlı operasyonla çökertildi Ergenekon davası sanığı sokak ortasında çıkan silahlı kavgada öldürüldü! O anlar kamerada Öldürücü soğukların hüküm sürdüğü topraklarda ısınmak isteyen fare köpeğin boynunda dondu Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Sömestir tatilinde hareketlilik olursa yeni bir dalga gelebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 bakanlıktaki atama kararları Resmi Gazete'de ALS hastalığına yakalanan eski Karabüksporlu Shelton, hayatını kaybetti İsmi ve senaristi değişen Babam Çok Değişti dizisi final yapma kararı aldı
Durağın çatısına sakladığı montu giyip duygu sömürü yapan dilenci kamerada Durağın çatısına sakladığı montu giyip duygu sömürü yapan dilenci kamerada         
10:49
Suudi Arabistan'da yaşayan fenomen Fouz Al-Otaibi, eşiyle küvet videosunu paylaşınca tepki çekti Suudi Arabistan'da yaşayan fenomen Fouz Al-Otaibi, eşiyle küvet videosunu paylaşınca tepki çekti         
10:36
İstifa ettiği iddia edilen AK Partili Belediye Başkanı Rasim Arı'dan manidar paylaşım İstifa ettiği iddia edilen AK Partili Belediye Başkanı Rasim Arı'dan manidar paylaşım         
10:33
Fuhuş yapma bahanesiyle parka çağırdığı 7 erkeği, soyup soğana çevirdi Fuhuş yapma bahanesiyle parka çağırdığı 7 erkeği, soyup soğana çevirdi         
09:48
Koronavirüs aşısı yaptıran Melih Gökçek ve eşi, sosyal medyada topa tutuldu Koronavirüs aşısı yaptıran Melih Gökçek ve eşi, sosyal medyada topa tutuldu         
09:35
Survivor 2021'in 11. bölüm fragmanı yayınlandı! Çağrı öfkeden sinir krizi geçiriyor Survivor 2021'in 11. bölüm fragmanı yayınlandı! Çağrı öfkeden sinir krizi geçiriyor         
07:52
Belediye başkanının kısıtlamaları hiçe sayan doğum günü kutlaması olay oldu! Alkolü fazla kaçırınca develeri öptüler Belediye başkanının kısıtlamaları hiçe sayan doğum günü kutlaması olay oldu! Alkolü fazla kaçırınca develeri öptüler         
02:20
MAK Danışmanlık'tan çarpıcı analiz: 18 yıllık AK Parti iktidarında muhalefetin topyekün sahaya indiğini ilk kez görüyoruz MAK Danışmanlık'tan çarpıcı analiz: 18 yıllık AK Parti iktidarında muhalefetin topyekün sahaya indiğini ilk kez görüyoruz         
00:21
Ronaldo'yu reddeden Türk model Cansu Taşkın: O konu benim için kapandı Ronaldo'yu reddeden Türk model Cansu Taşkın: O konu benim için kapandı         
20:45
İngiltere Başbakanı Johnson: Yeni mutasyon öncekinden daha öldürücü İngiltere Başbakanı Johnson: Yeni mutasyon öncekinden daha öldürücü         
20:40
Hastalığı yüzünden zor günler geçiriyor! İşte Neslihan Atagül'ün son hali Hastalığı yüzünden zor günler geçiriyor! İşte Neslihan Atagül'ün son hali         
19:21
Babasının 2 tır şoförüyle tartıştığını gören çocuk, torpidodan aldığı silahla dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı Babasının 2 tır şoförüyle tartıştığını gören çocuk, torpidodan aldığı silahla dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı         
17:55
Evlere gündeliğe giden kadın, iç çamaşırlarını satışa çıkardı hayatı değişti Evlere gündeliğe giden kadın, iç çamaşırlarını satışa çıkardı hayatı değişti         
17:24
Genç kadına saatlerce tecavüz eden sanık iş yerinin önünde darbedildi Genç kadına saatlerce tecavüz eden sanık iş yerinin önünde darbedildi         
15:46
Bu halinden eser kalmadı! Survivor'ın asi kızı Sabriye değişimiyle şaşırttı Bu halinden eser kalmadı! Survivor'ın asi kızı Sabriye değişimiyle şaşırttı         
14:43
Kan donduran çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı Kan donduran çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı         
14:01
Günlerdir Müge Anlı'da aranan katil kendisi çıktı, cinayeti canlı yayında itiraf etti Günlerdir Müge Anlı'da aranan katil kendisi çıktı, cinayeti canlı yayında itiraf etti         
12:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2021 12:17:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni Malatyaspor sahasında Galatasaray'a geçit vermiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei