Yeni Malatyaspor sahasında geçit vermiyor - Son Dakika

Yeni Malatyaspor sahasında geçit vermiyor

20.12.2020 11:31
Yeni Malatyaspor sahasında geçit vermiyor, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 6'sı lig, 3'ü Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere sahasında bu sezon çıktığı 9 maçı kaybetmedi.

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 6'sı lig, 3'ü Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere sahasında bu sezon çıktığı 9 maçı kaybetmedi.

Süper Lig'deki dördüncü sezonunu geçiren sarı-siyahlılar, özellikle sahasında aldığı sonuçlarla taraftarının yüzünü güldürüyor.

Malatya temsilcisi, bu sezon ligdeki 6 iç saha maçında 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Seyircisinin önünde 6 maçta 14 puan toplayan Malatya ekibi, bu maçlarda rakip fileleri 9 kez havalandırırken, kalesinde 3 gol gördü.

Süper Ligde iç saha puan cetvelinde en başarılı takımlar arasına giren Yeni Malatyaspor, aldığı sonuçlarla dikkati çekti. Sarı-siyahlılar, bu sezon ligde iç sahada oynadığı maçlarda Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0, Gençlerbirliği'ni 2-1, Yukatel Denizlispor'u 2-0, Kasımpaşa'yı 2-0 yenerken, Göztepe ve Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

Yeni Malatyaspor, evinde oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçlarında da Artvin Hopaspor (2-0), Etimesgut Belediyespor (2-0) ve Hekimoğlu Trabzon'u (5-0) mağlup etti.

Söz konusu 9 maçta 18 gol atan sarı-siyahlı ekip, kalesinde ise 3 gole engel olamadı.

Bu sezon sahasında henüz mağlubiyeti bulunmayan sarı-siyahlılar, yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Çelikel: "Fenerbahçe galibiyetini bu maçla taçlandırdık"

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta Fenerbahçe deplasmanındaki galibiyetin ardından bu hafta da sahalarında Kasımpaşa müsabakasından 3 puanla ayrıldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Kasımpaşa maçında çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Çelikel, "Kasımpaşa maçında aldığımız galibiyet çok anlamlı ve önemliydi. Fenerbahçe galibiyetini bu maçla taçlandırdık. Takımın mücadelesinden, performansından oldukça memnunuz. Emeği geçen tüm futbolcu arkadaşlarımızı, teknik heyetimizi kutluyorum. İnşallah önümüzdeki maçlarda bu iyi oyunumuzu geliştirerek daha iyi olacağız." ifadelerini kullandı.

Çelikel, hafta içi deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacaklarını anımsatarak, "Önümüzde zorlu bir deplasman var. Lider takıma karşı mücadele edeceğiz. Oradan da puan veya puanla dönmek istiyoruz. Bunu başaracak güçteyiz." diye konuştu.

"Yolumuza emin adımlarla ilerleyeceğiz"

Özellikle sahalarında başarılı bir grafik çizdiklerini dile getiren Çelikel, şunları kaydetti:

"Bu sezon sahamızda iyi oynuyoruz. Sezon başında kaliteli bir takım kurduk, bunu şimdi görebiliyoruz. Özellikle sahamızda iyi ve yükselen bir grafiğimiz var bunu sürdürerek ligde üst sıraları hedefliyoruz. Sahamızda aldığımız başarılı sonuçları deplasmanda da sürdürerek yolumuza emin adımlarla ilerleyeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Her geçen gün daha iyi duruma geliyoruz. Takımın uyumu ve performansı her geçen gün artıyor. İlerleyen günlerde daha da iyi konuma geleceğiz. Sahamızdaki Kasımpaşa galibiyetini tüm Malatya'ya armağan ediyoruz. Aldığımız galibiyetlerle taraftarımızın yüzünü güldürmeye devam edeceğiz."

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Türkiye Kupası, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor sahasında geçit vermiyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Vatandaşlar şikayet etti, Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Elektronik ticaretle ilgili yeni düzenleme geliyor 'Kenan Komutan' koronaya karşı! Limon suyu ile kolonyayı karıştırdı, "Kovid-19'u öldürüyorum" dedi Türk rapçi Tepki klip çekiminde alevlerin arasında kaldı 11 yıldır kayıp olan oğullarını her yerde arıyorlar! Bulana 100 bin liralarını ya da dairelerini verecekler ABD diken üstünde! Onaylanan koronavirüs aşısı sağlık çalışanlarını hastanelik etti Yunanistan'da mülteci dramı: Fareler ıslak çadırlardaki bebekleri kemiriyor Sosyal medya bu görüntülerle çalkalanıyor! Farelerle dolu kuru incir deposu mide bulandırdı Miami'de tatil yapan İtalyan model Claudia Romani'den sahilde cesur pozlar
Prof. Dr. Gülümser Heper, teröristbaşı Abdullah Öcalan için 'sayın' deyince canlı yayın karıştı Prof. Dr. Gülümser Heper, teröristbaşı Abdullah Öcalan için 'sayın' deyince canlı yayın karıştı         
11:30
Adnan Oktar'ın cinsel istismar sistemi çizgi roman oldu! Adnan Oktar'ın cinsel istismar sistemi çizgi roman oldu!         
10:42
10 kişinin öldüğü korona yoğun bakımındaki yangın faciası 10 kişinin öldüğü korona yoğun bakımındaki yangın faciası "Geliyorum" demiş! Teknik hatadan kaynaklandı iddiası         
10:37
Koronavirüs geçiren kişilerdeki bitkinliğin nedenini ortaya koyan keşif: Virüs beyin zarından geçebiliyor Koronavirüs geçiren kişilerdeki bitkinliğin nedenini ortaya koyan keşif: Virüs beyin zarından geçebiliyor         
09:51
Van'da şehir girişindeki tabelada yer alan rakım ve nüfus yazısı kaldırıldı Van'da şehir girişindeki tabelada yer alan rakım ve nüfus yazısı kaldırıldı         
09:21
Muğla'daki 3,8 ve 3,9 büyüklüğündeki depremlerden sonra Van'da 4,4 büyüklüğünde deprem Muğla'daki 3,8 ve 3,9 büyüklüğündeki depremlerden sonra Van'da 4,4 büyüklüğünde deprem         
08:01
Deprem nedeniyle aşağıya atladığı düşünülen kadının oğlu gözaltına alındı Deprem nedeniyle aşağıya atladığı düşünülen kadının oğlu gözaltına alındı         
01:11
F.Bahçeli Mert Hakan'dan Erol Bulut'a: Hocam vallahi böyle olmaz F.Bahçeli Mert Hakan'dan Erol Bulut'a: Hocam vallahi böyle olmaz         
20:04
Şovmen Beyazıt Öztürk'ün bir yıllık reklam anlaşmasından alacağı para dudak uçuklattı Şovmen Beyazıt Öztürk'ün bir yıllık reklam anlaşmasından alacağı para dudak uçuklattı         
18:47
Nusret, Anne Marie'yi tanımadı! Çalışanına Nusret, Anne Marie'yi tanımadı! Çalışanına "Hangisi meşhur?" diye sordu         
17:23
Prof. Dr. Murat Yılmaz: Koronavirüs damlacık yoluyla kolay bir şekilde bulaşabiliyor Prof. Dr. Murat Yılmaz: Koronavirüs damlacık yoluyla kolay bir şekilde bulaşabiliyor         
16:58
Üniversitede 'taciz' iddiası! 10 öğrenci şikayet etti Üniversitede 'taciz' iddiası! 10 öğrenci şikayet etti         
16:13
Almanya'dan sınır dışı edilen 7 kişilik Türk aile yapılan muameleye isyan etti: Soyup kameraya çektiler Almanya'dan sınır dışı edilen 7 kişilik Türk aile yapılan muameleye isyan etti: Soyup kameraya çektiler         
14:54
Muafiyeti suistimal eden şahsa idari para cezası kesildi Muafiyeti suistimal eden şahsa idari para cezası kesildi         
14:21
"Koronayı atlattım" diye sevinme! Uzman isim virüsü yenenleri bekleyen hastalıkları tek tek saydı         
14:14
Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem         
11:45
Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı         
09:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2020 12:04:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni Malatyaspor sahasında geçit vermiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei