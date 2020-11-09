Yeni Malatyaspor sahasında ilk kez 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı - Son Dakika

Yeni Malatyaspor sahasında ilk kez 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı

09.11.2020 11:33
Yeni Malatyaspor sahasında ilk kez 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı, System.String[]

Süper Lig'in 8. haftasında ağırladığı Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup eden Yeni Malatyaspor, Süper Lig'e çıktığından bu yana ilk kez sahasında 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Süper Lig'in 8. haftasında ağırladığı Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup eden Yeni Malatyaspor, Süper Lig'e çıktığından bu yana ilk kez sahasında 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Süper Lig'de dördüncü sezonunu geçiren sarı-siyahlılar, geçen sezonun özellikle ikinci yarısında kötü performans sergiledi ve istediği sonuçlardan uzak kaldı.

Bu sezona deplasmanda Fatih Karagümrük'e 3-0 yenilerek başlayan Malatya ekibi, sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalıp, deplasmanda Trabzonspor'a 3-1 kaybederken, ilk galibiyetini iç sahada 1-0'lık skorla Fraport TAV Antalyaspor önünde 4. haftada alabildi.

Ligin 6. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek yaklaşık 1 yıl aranın ardından iç sahada üst üste 2 galibiyet alan Malatya ekibi, bu hafta evinde ağırladığı Yukatel Denizlispor'u da 2-0 yenerek Süper Lig'e çıktığından bu yana ilk kez sahasında 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Geride kalan 8 haftada 3 galibiyet, 3 mağlubiyet, 2 de beraberliği bulunan Yeni Malatyaspor, 11 puanla 9. sırada yer alıyor. Söz konusu 8 maçta 8 kez fileleri havalandıran sarı-siyahlılar, kalesinde 10 gole de engel olamadı.

Çelikel: "Çok önemli bir 3 puan aldık"

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımlarının performansından son derece memnun olduklarını söyledi.

Yukatel Denizlispor maçında iyi mücadele ettiklerini dile getiren Çelikel, şöyle devam etti:

"Öncelikle futbolcularımızı mücadelelerinden dolayı kutluyoruz. Yukatel Denizlispor karşısında çok önemli 3 puan aldık. Hem bu haftayı bay geçecek olmamız hem de lige verilecek ara dolayısıyla bu döneme galibiyetle girmek istiyorduk. Bunu başardığımız için mutluyuz. Çok iyi oynamadık belki ama çok iyi mücadele ettik. Galibiyeti hak ettik. Galibiyeti tüm Malatya'ya armağan ediyoruz."

"Takımımıza güveniyoruz"

Çelikel, Süper Lig'e yükseldiklerinden bu yana ilk kez sahalarında 3 maçlık galibiyet serisi yakaladıklarını aktararak, "Bunu başardığımız için mutluyuz. Sahamızda 3 kez üst üste galip gelmek güzel. Sahamızda yenilmiyoruz ama bu durumu deplasmanlara da yaymamız lazım. Deplasmanda da yenilmemeliyiz. Şu anki deplasman grafiğimiz çok iyi değil ama takımımıza güveniyoruz. İç sahadaki bu galibiyet serimizi deplasmanlarda da yakalamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Takımın performansından son derece memnun olduklarını anlatan Çelikel, "Takımın gidişatından son derece memnunuz. Her geçen gün daha iyi duruma geliyoruz. İlerleyen haftalarda daha güzel sonuçlar alacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." ifadesini kullandı.

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Denizlispor, Malatya, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor sahasında ilk kez 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek 64 gün sonra normal servise alınıyor Genç kızlar 3-5 beğeni uğruna canlarını hiçe sayıp çatıda video çekti Performansıyla sert eleştirilerle karşılaşan Vedat Muriqi, milli takımda kadro dışı kalacak Trafikte pes dedirten görüntü! Dorsesi yan yatmış tırın tehlikeli yolculuğu kamerada Akşener, Albayrak'ın istifa paylaşımının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendiği videoyu paylaştı Dolar ve euro yeni haftaya düşüşle başladı Davutoğlu'ndan Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımına ilk yorum: Sistemin değişmesi zorunlu Yardım çığlıklarını bastırmak için akılalmaz yöntem! Soydukları kadının bağrışlarını "gulu gulu" diyerek bastırdılar
Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Azerbaycan tehdit edilirse ülkeme Türk askerini davet edeceğim Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Azerbaycan tehdit edilirse ülkeme Türk askerini davet edeceğim         
11:31
Abdullah Avcı salı günü Trabzonspor'la sözleşme imzalayıp çarşamba günü ilk idmanına çıkacak Abdullah Avcı salı günü Trabzonspor'la sözleşme imzalayıp çarşamba günü ilk idmanına çıkacak         
11:06
Köpek saldırısına uğrayan oyuncu Hazal Erişkin'in yüzüne 30 dikiş atıldı Köpek saldırısına uğrayan oyuncu Hazal Erişkin'in yüzüne 30 dikiş atıldı         
10:55
Yeni haftaya düşüşle başlayan altının gramı 521 liradan işlem görüyor Yeni haftaya düşüşle başlayan altının gramı 521 liradan işlem görüyor         
10:49
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, kendisine küfür eden takipçisine küfürle karşılık verdi Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, kendisine küfür eden takipçisine küfürle karşılık verdi         
10:20
Köylüler, ormanda didik didik arayıp buldukları sedir mantarını, kilosunu 100 liradan satıyorlar Köylüler, ormanda didik didik arayıp buldukları sedir mantarını, kilosunu 100 liradan satıyorlar         
09:59
Yargıtay'dan emsal karar! Mesai arkadaşlarının sesini kaydeden işçi tazminatsız kovuldu Yargıtay'dan emsal karar! Mesai arkadaşlarının sesini kaydeden işçi tazminatsız kovuldu         
09:42
Soğuktan titreyen kumruyu saç kurutma makinesiyle dakikalarca ısıtan vatandaş duygulandırdı Soğuktan titreyen kumruyu saç kurutma makinesiyle dakikalarca ısıtan vatandaş duygulandırdı         
09:40
Hastaneden taburcu edilen Ayda'nın babası: Arayıp soran çok kişi oldu, içlerinde reklam için arayanlar da var Hastaneden taburcu edilen Ayda'nın babası: Arayıp soran çok kişi oldu, içlerinde reklam için arayanlar da var         
09:30
Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan ilk açıklama: Para politikasında şeffaflık ve iletişim güçlendirilecektir Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan ilk açıklama: Para politikasında şeffaflık ve iletişim güçlendirilecektir         
09:07
MasterChef Türkiye'de favori gösterilen isim, yarışmaya veda etti MasterChef Türkiye'de favori gösterilen isim, yarışmaya veda etti         
07:52
Bakanlık görevini bıraktığını açıklayan Berat Albayrak'la ilgili Resmi Gazete'de herhangi bir bilgi yer almadı Bakanlık görevini bıraktığını açıklayan Berat Albayrak'la ilgili Resmi Gazete'de herhangi bir bilgi yer almadı         
00:47
Nagehan Alçı, Berat Albayrak'ın istifa kararının perde arkasını anlattı: Merkez Bankası'na Naci Ağbal'ın atanması etkili oldu Nagehan Alçı, Berat Albayrak'ın istifa kararının perde arkasını anlattı: Merkez Bankası'na Naci Ağbal'ın atanması etkili oldu         
23:36
Şeyma Subaşı yeni aşka yelken mi açtı? Paylaştığı fotoğraf her şeyi ele verdi Şeyma Subaşı yeni aşka yelken mi açtı? Paylaştığı fotoğraf her şeyi ele verdi         
22:21
İstifa iddiası sonrası AK Parti'den Erdoğan'a Berat Albayrak çağrısı: Görevine devam etmesini temenni ediyoruz İstifa iddiası sonrası AK Parti'den Erdoğan'a Berat Albayrak çağrısı: Görevine devam etmesini temenni ediyoruz         
21:38
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından 'istifa açıklaması' yapıldı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından 'istifa açıklaması' yapıldı         
19:18
Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu         
12:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2020 11:50:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni Malatyaspor sahasında ilk kez 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei