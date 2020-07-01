Yeni Malatyaspor sahasındaki 3 maçı da kazanmak istiyor - Son Dakika

Yeni Malatyaspor sahasındaki 3 maçı da kazanmak istiyor

Süper Lig'de kalan 5 maçın 3'ünü sahasında oynayacak olan Yeni Malatyaspor, bu müsabakalarda kayıp yaşamak istemiyor.

Süper Lig'de kalan 5 maçın 3'ünü sahasında oynayacak olan Yeni Malatyaspor, bu müsabakalarda kayıp yaşamak istemiyor.

Son Dakika: Bakan Albayrak'ın eşine yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili 5 kişi daha gözaltına alındı
Selvi Kılıçdaroğlu'ndan Esra Albayrak'a destek telefonu
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak

Yeni Malatyaspor, korona virüs tedbirleri kapsamında maçların seyircisiz oynanmasına rağmen sahasında oynayacağı karşılaşmalarda avantajını korumak istiyor. Geçen hafta deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan Malatya temsilcisinde gözler bu hafta oynanacak Gençlerbirliği maçına çevrildi. Ligde kalma mücadelesinde evinde oynayacağı 3 maçı kayıpsız geçmek isteyen sarı-kırmızılılar, bu müsabakalardan ilki olan Gençlerbirliği maçında mutlak 3 puan hedefliyor.

Sarı-kırmızılı takım, kalan 5 haftalık maratonda 3 iç saha, 2 deplasman maçına çıkacak. Malatya ekibi, sahasında Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Gaziantep FK ile karşılaşacak. Yeni Malatyaspor, deplasmanda ise Sivasspor ve Çaykur Rizespor ile kritik 180 dakika oynayacak.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de geride kalan 29 haftada topladığı 28 puanla 15. sırada yer alıyor. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği, Malatya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 09:26 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor sahasındaki 3 maçı da kazanmak istiyor - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

15:38 Carlo Ancelotti, basın toplantısında genç oyuncusu Luke Garbutt'u tanımadı 15:03 Son Dakika: Bakan Albayrak'ın eşine yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili toplamda 11 kişi gözaltına alındı 14:55 Yazlığını ailesine tahsis eden Kıvanç Tatlıtuğ, eşi için taş ev kiraladı 14:54 Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak 14:32 Erol Evgin'in yıllar önce klip çekiminde kadın çorabı giymesi gündem oldu 14:31 Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu 14:29 Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı 14:02 Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi 13:16 "Köpekten emir aldım" diyerek bakkalı öldüren zanlı müebbet hapis cezasına çarptırıldı 13:05 İş insanı çifte muhasebecilerinden şantaj! Çocuklarının fotoğrafını yetişkin sitelerinde paylaşmakla tehdit edip para istedi 11:20 Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu 11:14 Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı 09:57 Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme 09:54 İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi 09:16 Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Carlo Ancelotti, basın toplantısında genç oyuncusu Luke Garbutt'u tanımadı
15:38
Son Dakika: Bakan Albayrak'ın eşine yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili toplamda 11 kişi gözaltına alındı
15:02
Selvi Kılıçdaroğlu'ndan Esra Albayrak'a destek telefonu
14:55
Yazlığını ailesine tahsis eden Kıvanç Tatlıtuğ, eşi için taş ev kiraladı
14:54
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
14:54
Binlerce yıldır gizemleri çözülemiyor! Uzun kulakları ve kolsuz gövdeleri ile görenleri korkutuyor
14:37
Erol Evgin'in yıllar önce klip çekiminde kadın çorabı giymesi gündem oldu
14:32
Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu
14:31
Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı
14:29
Volkswagen, Türkiye'de kuracağı fabrika dahil uluslararası tüm yatırımlarını erteledi
14:16
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2020 15:47:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni Malatyaspor sahasındaki 3 maçı da kazanmak istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]