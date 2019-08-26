Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor, Sakıp Aytaç'ı renklerine bağladı
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Yeni Malatyaspor, Sakıp Aytaç'ı renklerine bağladı

1 saat önce

Uzun süredir sol bek arayışında olan Yeni Malatyaspor, Kayserispor'dan Sakıp Aytaç'ı renklerine bağladı.

Yeni Malatyaspor, Sakıp Aytaç'ı renklerine bağladı, System.String[]

Uzun süredir sol bek arayışında olan Yeni Malatyaspor, Kayserispor'dan Sakıp Aytaç'ı renklerine bağladı.


Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın yönetime takviye yapması konusunda rapor sunduğu sol bek mevkisi için beklenen transfer gerçekleştirildi. Erkan Kaş'tan beklenen verimi alamayan Malatya temsilcisi, Sakıp Aytaç ile her konuda anlaşma sağladı.


Hafta sonu oynanacak Alanyaspor maçının hazırlıklarına takımla birlikte başlayacağı belirtilen Sakıp'ın alınmasıyla birlikte sol bek için rahatlayan Sergen Yalçın'ın, bir takviye de forvete istediği öğrenildi.


Yeni Malatyaspor'un, bu bölge için de gerekli adımları attıktan sonra transferi noktalayacağı ifade edildi. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Sergen Yalçın, Kayserispor, Malatya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 11:36 Kaynak: İHA
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