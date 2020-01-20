Yeni Malatyaspor, Samsunspor'un acı gününü unutmadı

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor Kulübü, Samsunspor Futbol Takımı kafilesinin 20 Ocak 1989'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybedenleri andı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından "acının rengi olmaz" başlığıyla yapılan paylaşımda, "20 Ocak 1989 tarihinde Samsunspor otobüsünün Malatya deplasmanına gelirken geçirdiği elim kazada hayatlarını kaybeden futbolcuları ve teknik heyeti rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.