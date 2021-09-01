Yeni Malatyaspor, savunma oyuncusu Arda Hilmi Şengül'ü transfer etti

Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, 22 yaşındaki savunma oyuncusu Arda Hilmi Şengül'ü transfer etti.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Boluspor forması giyen 22 yaşındaki stoper Arda Hilmi Şengül ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Arda Hilmi Şengül, sezon sonuna kadar Boluspor forması giyecek." ifadelerine yer verildi.