Yeni Malatyaspor sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-siyahlı takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda çeşitli çalışmalar yapıldı.
Günü tek idmanla tamamlayan sarı-siyahlı ekip 12 Temmuz'a kadar izin yapacak. Malatya ekibi, iznin ardından tekrar Malatya'da toplanarak çalışmalarını sürdürecek.
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