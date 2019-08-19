Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor sezona yine iyi başladı
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Yeni Malatyaspor sezona yine iyi başladı

31 dakika önce

Süper Lig'e M. Başakşehir maçıyla başlayan Yeni Malatyaspor, rakibini 3-0 mağlup ederek ilk hafta kazanma alışkanlığını sürdürdü.

Yeni Malatyaspor sezona yine iyi başladı, System.String[]
Süper Lig'e M. Başakşehir maçıyla başlayan Yeni Malatyaspor, rakibini 3-0 mağlup ederek ilk hafta kazanma alışkanlığını sürdürdü.

Sarı-kırmızılılar aldığı galibiyetle birlikte 4 sezondur sezonun ilk hafta maçlarını kazanarak lige galibiyetle başlamayı alışkanlık haline getirdi. Geçen sezon gösterdiği başarılı performansla ilk 5'e girmeyi başaran Yeni Malatyaspor, 2018-2019 Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonunu İzmir'de Göztepe karşılaşmasıyla açmıştı. Malatya ekibi rakibi karşısında aldığı 3-1'lik skorla sezona galibiyetle başlayıp, sezonun ilk haftasında kazanma alışkanlığını sürdürmüştü.

3 sezon önce yükseldiği Süper Lig'de oynadığı ilk maçta sahasında Osmanlıspor'u konuk eden Yeni Malatyaspor rakibini 3-1 mağlup ederek yine sezonun ilk hafta müsabakasını kazanmıştı.

Spor Toto 1. Lig'de yer aldığı 2016-2017 sezonunu ise Mersin deplasmanında açan Malatya, Mersin İdmanyurdu'nu 3-1'lik skorla geçerek yine sezona iyi bir başlangıç yapmıştı.

Sarı-kırmızılılar, böylelikle son 4 sezonun ilk maçlarında elde ettiği 3 gollü galibiyet serilerine devam etti. - MALATYA
Yeni Malatyaspor, Başakşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:34 Kaynak: İHA
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