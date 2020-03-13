Yeni Malatyaspor sezonun ikinci yarısında kayıp

Süper Lig'in ilk yarısında başarılı grafik çizen BtcTurk Yeni Malatyaspor, sezonun ikinci yarısında ise aynı performansı gösteremiyor.

Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren ve ilk yarıdaki ofansif performansıyla dikkati çeken Malatya ekibi, sezonun ikinci yarısında bu başarıyı sürdüremedi.

Sezonun ilk yarısında teknik direktör Sergen Yalçın ile çalışan sarı-siyahlılar, bu süreçte 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak devre arasına 24 puanla 8. sırada girdi. Sarı-siyahlılar, 17 maçta rakip fileleri 32 kez havalandırırken, kalesinde ise 22 gol gördü.

Ligin ilk yarısında başarılı bir grafik çizen BtcTurk Yeni Malatyaspor, sezonun ikinci yarısında ise istediği sonuçların uzağında kaldı.

Sarı-siyahlılar, Süper Lig'in ilk 8 haftasında 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve bir beraberlikle 13 puan toplarken, ikinci yarının aynı döneminde bu performansının gerisinde kaldı.

Malatya ekibi sezonun ikinci yarısında oynadığı 8 maçta 7 mağlubiyet, 1 beraberlikle 1 puan toplayabildi.

Sezonun ilk yarısındaki 8 maçta 18 gol atarken kalesinde 10 gol gören sarı-siyahlılar, ikinci yarı ise 5 gol atarken, kalesinde 16 gole engel olamadı.

Galibiyet hasreti 10 haftaya çıktı

Süper Lig'de son galibiyetini 15. haftada deplasmanda Beşiktaş'a karşı alan Yeni Malatyaspor, çıktığı son 10 mücadelede galip gelemedi.

Sarı-siyahlılar, söz konusu maçlarda Gaziantep FK (1-1) ve İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 berabere kalırken, Çaykur Rizespor (2-0), Medipol Başakşehir (4-1), Aytemiz Alanyaspor (2-1), MKE Ankaragücü (1-0), Galatasaray (1-0), Fraport TAV Antalyaspor (2-1), Yukatel Denizlispor'a (2-0), Trabzonspor'a (3-1) yenildi.

Süper Lig'deki en kötü sezonu



Ligin 9. haftasında konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor'u 4-0 yenen ve sıralamada 3. basamakta yer alan Malatya ekibi, sonraki bölümde puan tablosunda adeta eridi.

Son 16 maçında 1 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyet alan BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'deki en kötü sezonunu yaşıyor.

Malatya ekibi, Süper Lig'e yükseldiği 2017-2018 ile geçen sezon 25. hafta sonunda 34 puan toplamıştı.



Bu sezon ise taraftarını üzen sarı-siyahlılar, 25. hafta sonunda 25 puan elde edebildi.

"Kayserispor maçı çıkışımızın başlangıcı olacak"

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde özellikle ikinci yarıda çizdikleri kötü tablodan son derece üzgün olduklarını söyledi.

Bu durumu düzeltmek için ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Çelikel, en kısa sürede toparlanmak istediklerini ifade etti.

Çelikel, 19. haftanın erteleme maçında oynadıkları Trabzonspor karşısında iyi mücadele ettiklerini ancak sahadan galibiyetle ayrılamadıklarını anlatarak, "Karşılaşmanın özellikle ilk yarısı atak ve kontrollü oyun sergiledik. En azından önceki haftalar göre daha aktif ve sonuç odaklı oynadık ancak talihsiz iki gol yedik. Ayrıca hakem tarafından verilmeyen net bir penaltımız da var. Olmadı, galip gelemedik, üzgünüz ama oyunumuz umut verici." diye konuştu.

"Her gecenin bir sabahı var. İnanıyoruz ki bu kötü gidişatın da mutlaka bir dönüm noktası olacaktır. Buna yürekten inanıyoruz." diyen Hakkı Çelikel, şunları kaydetti:

"Bulunduğumuz konumu Malatya şehri hak etmiyor. Buna üzülüyoruz ama el birliğiyle, kenetlenerek bu süreçten çıkacağımıza inanıyoruz. Önümüzde Kayserispor maçı var. Bu maça en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Kayserispor maçı çıkışımızın başlangıcı olacak."