Yeni Malatyaspor, Sırbistan'a gitti

Yeni Malatyaspor
, UEFA Avrupa
Ligi 3. eleme turunda Sırbistan temsilcisi Partizan
ile yapacağı ilk maç için Belgrad
'a gitti.
Hareket öncesinde İstanbul
Havalimanı'na gelen sarı-siyahlı kafile, pasaport işlemlerinin ardından uçağa yöneldi.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 8 Ağustos'ta deplasmanda, 15 Ağustos'ta ise Malatya'da Sırbistan temsilcisi Partizan ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor'un UEFA'ya bildirdiği kadroda, şu futbolcular bulunuyor: Mustafa Akbaş
, Nuri Fatih Aydın
, Muhammed Bilal Barman, Thievy Bifouma, Rahman Buğra Çağıran, Ufuk Ceylan
, Issam Chebake, Abdulsamet Damlu, Mitchell Donald, Fabien Farnolle, Moryke Fofana, Teenage Hadebe, Ahmet Ildız, Adis Jahovic, Erkan Kaş
, Guilherme Costa Marques, Arturo Mina, Ghaylen Chaaleli, Gökhan Töre
, Eren Tozlu
, Robin Yalçın, Erşan Yaşa, Mehmet Suha Yiğit, Murat Yıldırım
, Berk Yıldız.