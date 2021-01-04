Yeni Malatyaspor, Sivasspor maçına hazır
04.01.2021 16:58
Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.
Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.
Ligde 2 haftadır yenilgi alan sarı-siyahlılar, yarın oynayacağı Sivasspor maçında 3 puan hedefliyor. Zorlu müsabakanın hazırlıkları tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayan Yeni Malatyaspor'da kırmızı kart cezalısı Hafez dışında eksik bulunmuyor.
Yeni Malatyaspor - Sivasspor karşılaşması yarın saat 16.00'da Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak.
(Bahadır Aytekin/İHA)
Son Dakika Türkiye'de de görülen koronavirüs mutasyonunun 20 yaş ve altındaki gençleri daha fazla etkilediği ortaya çıktı Vahşice katledilen gençleri, abla şu sözlerle ölüme çağırmış: Babam rahatsız, gel helalleş Araç muayene ücretleri yüzde 9,11 zamlandı! İşte yeni tarife Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etmişti! Saldırgana 23 yıl hapis cezası verildi Boşanmak isteyen karısını ölümle tehdit etti: Genzine kan tadı gelecek, yalvaracaksın Aynı kadına aşık olan iki yakın arkadaş, üçlü ilişki yaşamaya başladı Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı yaparken yakalandı En düşük memur ve emekli maaşı kaç lira oldu? İşte merak edilen sorunun yanıtı