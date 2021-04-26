Yeni Malatyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleştirildi.

Helenex Yeni Malatyaspor , Süper Lig'in 38. haftasında 29 Nisan Perşembe günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Üretim imalat ve temizlik gibi istisnalar hariç tüm işyerlerinin faaliyetlerine ara verildi