Yeni Malatyaspor Son 16'da

Ziraat Türkiye Kupası
5. Eleme Turu ikinci maçında Etimesgut
Belediyespor, sahasında karşılaştığı E. Yeni Malatyaspor
'a 2-0 mağlup oldu. İlk müsabakayı da 2-0 kazanan Malatya ekibi böylece Türkiye Kupası
'nda Son 16 Turu'na kaldı.
KÜNYE
Stat: Atatürk
Hakemler: Arda Kardeşler
xx, Mehmet Kapluhan xx, Candaş Elbil xx Etimesgut Belediyespor: Hasan x, Mikail x (Ahmet Kaan
dk. 86 ?), Mehmet Atik
x (Akın dk. 46 x), Eyüpcan x, İbrahim x (Mehmet Alan
dk. 75 ?), Erçin x, Alaettin x, Samet x, Caner x, Ömer x, Akın x Yedekler: Yunus, Ufuk, Sabri, Eren, Mehmet Fuat
Teknik Direktör: Adnan Şentürk Evkur
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed xx, Gökhan, Sincere Seth xx, Mina xx, Berkan xx, Pereira xx (Eren Tozlu
dk. 46 x), Mustafa xx, Ahmet Ildız xx (Donad dk. 84 ?), Muniru xx, Rahman Buğra xx, Adem xx (Aleksic dk. 62 x) Yedekler: Farnolle, Murat Yıldırım
, Boutaib, İkbal, Murat Akça
, Chebake, Erkan Teknik Direktör: Erol Bulut Goller: Ahmet Ildiz (dk. 54), Eren Tozlu (dk. 88) Evkur Yeni Malatyaspor Sarı kartlar: Mina (Evkur Yeni Malatyaspor), Ömer (Etimesgut Belediyespor).
(Cem Geçim/İHA)