Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor Son 16'da

Yeni Malatyaspor Son 16'da

2 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu ikinci maçında Etimesgut Belediyespor, sahasında karşılaştığı E. Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup oldu.

Yeni Malatyaspor Son 16'da, System.String[]
Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu ikinci maçında Etimesgut Belediyespor, sahasında karşılaştığı E. Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup oldu. İlk müsabakayı da 2-0 kazanan Malatya ekibi böylece Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu'na kaldı.

KÜNYE

Stat: Atatürk Hakemler: Arda Kardeşler xx, Mehmet Kapluhan xx, Candaş Elbil xx Etimesgut Belediyespor: Hasan x, Mikail x (Ahmet Kaan dk. 86 ?), Mehmet Atik x (Akın dk. 46 x), Eyüpcan x, İbrahim x (Mehmet Alan dk. 75 ?), Erçin x, Alaettin x, Samet x, Caner x, Ömer x, Akın x Yedekler: Yunus, Ufuk, Sabri, Eren, Mehmet Fuat Teknik Direktör: Adnan Şentürk Evkur Yeni Malatyaspor: Abdulsamed xx, Gökhan, Sincere Seth xx, Mina xx, Berkan xx, Pereira xx (Eren Tozlu dk. 46 x), Mustafa xx, Ahmet Ildız xx (Donad dk. 84 ?), Muniru xx, Rahman Buğra xx, Adem xx (Aleksic dk. 62 x) Yedekler: Farnolle, Murat Yıldırım, Boutaib, İkbal, Murat Akça, Chebake, Erkan Teknik Direktör: Erol Bulut Goller: Ahmet Ildiz (dk. 54), Eren Tozlu (dk. 88) Evkur Yeni Malatyaspor Sarı kartlar: Mina (Evkur Yeni Malatyaspor), Ömer (Etimesgut Belediyespor).

(Cem Geçim/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:31 Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Etimesgut, Yeni Malatyaspor, Spor
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