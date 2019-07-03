Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı: Avrupa'da gruplara kalmak istiyoruz
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Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı: Avrupa'da gruplara kalmak istiyoruz

38 dakika önce

BOLU'da kamp yapan Evkur Yeni Malatyaspor'da sportif direktörü Ali Ravcı, UEFA Avrupa Ligi hedefleri ile ilgili olarak, "Kupayı alacak değiliz ama ilk etapta hedefimiz gruplara kalmak" dedi.

Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı: Avrupa'da gruplara kalmak istiyoruz, System.String[]
BOLU'da kamp yapan Evkur Yeni Malatyaspor'da sportif direktörü Ali Ravcı, UEFA Avrupa Ligi hedefleri ile ilgili olarak, "Kupayı alacak değiliz ama ilk etapta hedefimiz gruplara kalmak" dedi.
Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi ve yeni sezon hazırlıklarına Bolu Abant'ta bulunan bir otelde sürdürüyor. Malatya'da başladıkları kamp çalışmalarının ardından Bolu'ya gelerek günde çift antrenmanla hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılar, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Yeni Malatyaspor, 25 Temmuz'da UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalabilmek için ilk maçına çıkacak.
Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, Avrupa kupalarından dolayı lige erken başlamak zorunda kaldıklarını belirterek, "O yüzden kampımız da erken başladı. 5 günlük bir süreyi Malatya'da geçirdik. Daha sonra 1 günlük iznin ardından burada kampımıza başladık. Şu anda her şey iyi gidiyor. Sergen hocayla sezon başında anlaştıktan sonra bu sezon yeni bir heyecan, farklı bir hikaye olacak gibi. Geçen sezonu iyi bir şekilde bitirdik. Özellikle son 5 haftamız hem tempolu hem de Avrupa kupalarından dolayı heyecanlı geçti. Bizim için Avrupa kupaları yeni bir deneyim olacak. Hem bir tecrübe olacak. Daha önce Malatya şehri Malatyaspor'la heyecan yaşamıştı. Uzun bir aradan sonra ikinci bir heyecanı taraftarlarımıza yaşatacağız. İnşallah bizim için her şey iyi gider. Gruplara kalabilmek için 3 etabı da geçmek zorundayız" diye konuştu.
Yeni transferleri olduğunu belirten Ali Ravcı, "Yeni transferlerimiz var. Bu arada eksiklerimiz de var. Başkanımız, yönetim kurulumuz, transfer komitesi yeni oyuncuların aramıza katılması için büyük çaba sarf ediyorlar. Çünkü bazı mevkilerde eksiklerimiz var. Ama şu an itibariyle iyi bir çalışma ortamımız var. Eksik oyuncularımız olmasına rağmen her şey iyi gidiyor. En kısa zamanda eksik olan bölgelerimize de transferlerimiz yapıp çok daha hazır bir şekilde bu maçlara girmiş oluruz. Bu ayın 25'inde ilk maçımızı oynayacağız. Slovenya yada Letonya takımlarından biriyle eşleşeceğiz. Umarım yeni sezon hem bizim için, hem de bütün takımlar için kazasız, belasız, sakatlıksız ve taraftarların zevk alacağı bir sezon geçiririz" dedi.
Ali Ravcı, UEFA Avrupa Ligi hedefleriyle ilgili olarak da kendileri için bir tecrübe olacağını belirterek, "Sergen hocanın da dediği gibi kupayı alacak değiliz ama ilk etapta hedefimiz gruplara kalmak" ifadelerini kullandı.

- Bolu
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:42 Kaynak: DHA
Spor
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