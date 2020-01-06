Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı: "Guilherme için gelen resmi bir teklif yok" - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı: 'Guilherme için gelen resmi bir teklif yok' - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı: "Guilherme için gelen resmi bir teklif yok"

7 saat önce

Kulüp televizyonuna transfer ve kamp çalışmalarıyla ilgili açıklamada bulunan Ravcı, transferde üzerinde çalıştıkları isimlerin olduğunu söyledi.

Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı:

Kulüp televizyonuna transfer ve kamp çalışmalarıyla ilgili açıklamada bulunan Ravcı, transferde üzerinde çalıştıkları isimlerin olduğunu söyledi. Transferin en çok konuşulan ismi Guilherme'ye resmi bir teklifin gelmediğini kaydeden Ravcı, "Guilherme için gelen herhangi resmi bir teklif yok. Daha önce de söyledim, menajerler aracılığıyla bir görüşme olmuş olsaydı ondan da haberimiz olurdu. Kulübümüz son yıllarda transfer politikalarında oldukça başarılı işler yaptı. Bugün kadromuzda bulunan birçok futbolcu kulübümüzün başarılı çalışmalarının ürünüdür. Futbolcularımıza taliplilerin çıkması bizim ne kadar doğru işler yaptığımızın en büyük göstergesidir bana göre. İnşallah bu başarımızı bu devre arasında da sürdürmek istiyoruz. Transferde üzerinde çalıştığımız isimler var. Tabi kulübümüzün ekonomik dengelerini bozmayacak adımlar atmaktan yanayız" şeklinde konuştu.


"Kampımız verimli geçiyor"


Antalya'da kamp çalışmalarının sürdüğünü de belirten Ravcı, "Antalya Belek'te oldukça güzel bir ortamda kamp çalışmalarımız sürüyor. Hedefimiz ikinci yarıya daha güçlü bir şekilde girebilmek. Bu anlamda Hocamız Sergen Yalçın yönetiminde günde çift idman temposuyla güç depoluyoruz. Burada ayın 11'inde bir hazırlık maçımız olacak. Daha sonra kupa maçı için Sivas'a geçeceğiz. Umarım oradan alacağımız güzel bir sonuçla ligin ikinci yarısına başlarız" diye konuştu.


Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:16 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ravcı: "Guilherme için gelen resmi bir teklif yok"
Antalya'da futbola fırtına arası Boca Juniors'ın Mauricio Isla'yı kadrosuna katmak istediği iddia edildi Galatasaray'ın yeni transferi Saracchi formayı giydi! İşte ilk sözleri

Son Dakika Haberleri
17:46 Marcelo Saracchi: "Sanki evime gelmiş gibiyim" - Son Dakika Spor
17:42 Moldovalı milli futbolcu Igor Armas: "Engin Fırat'tan sonra takıma inanmaya başladık" - Son Dakika Spor
17:41 Galatasaray'ın yeni transferi Saracchi formayı giydi! İşte ilk sözleri - Son Dakika Spor
17:39 Erol Bulut: "Hücuma takviye yapacağız" - Son Dakika Spor
17:37 Alanyaspor yağmur altında çalıştı - Son Dakika Spor
17:18 Son Dakika: Galatasaray, Saracchi transferinin detaylarını KAP'a bildirdi - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2020 17:52:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı: "Guilherme için gelen resmi bir teklif yok" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]