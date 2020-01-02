Yeni Malatyaspor stat zeminini bakıma aldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor stat zeminini bakıma aldı - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor stat zeminini bakıma aldı

7 saat önce

Yeni Malatyaspor maçlarını oynadığı Yeni Malatya Stadyumu'nun bozulan zeminini iyileştirmek için bakıma aldı.

Yeni Malatyaspor stat zeminini bakıma aldı, System.String[]

Yeni Malatyaspor maçlarını oynadığı Yeni Malatya Stadyumu'nun bozulan zeminini iyileştirmek için bakıma aldı.


Ultraviyole ışınlarıyla soğuktan daha az etkilenmesi amaçlanan zemine devre arası boyunca çeşitli bakımların da uygulanacağı belirtildi.


Sarı kırmızılı kulüp tarafından yapılan yazlı açıklamada, "Maçlarımızı oynadığımız Yeni Malatya Stadyumu'nda zemin bakım çalışmalarımız sürüyor. Kış mevsiminde zeminimizin zarar görmemesi ve daha önce zarar gören bölümlerin iyileştirilmesi için çime çeşitli bakımlarla birlikte ultraviyole ışınları uygulanıyor. Liglerin ara döneme girdiği bu süreçte stat personelimizin hummalı çalışmaları sayesinde takımıza ligin ikinci yarısı için daha sağlıklı bir zemin hazırlama çabası içerisindeyiz." ifadelerine yer verildi. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Malatya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 11:55 Kaynak: İHA
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