Yeni Malatyaspor Süper Lig'deki en kötü sezonunu yaşıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor Süper Lig'deki en kötü sezonunu yaşıyor - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor Süper Lig'deki en kötü sezonunu yaşıyor

11 dakika önce

Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren Yeni Malatyaspor, önceki sezonlara kıyasla en kötü sezonunu yaşıyor.

Yeni Malatyaspor Süper Lig'deki en kötü sezonunu yaşıyor, System.String[]

Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren Yeni Malatyaspor, önceki sezonlara kıyasla en kötü sezonunu yaşıyor. Sarı-kırmızılılar Ligde 24 haftalık bölümde geçen sezonları aratan bir performans ortaya koydu.


Süper Lig'de 8 haftadır galip gelemeyen Yeni Malatyaspor, 24 puanla 13. sırada bulunuyor. Malatya temsilcisi geçen sezon 24. hafta sonunda 34 puanla 6. sırada bulunuyordu. Yeni Malatyaspor'da arka arkaya alınan kötü sonuçlar camiada küme düşme endişesine neden olurken, 24. hafta sonunda oluşan tablo ise geçen sezonları aratır oldu.


Yeni Malatyaspor Süper Lig'deki ilk sezonunu (2017-2018) 43 puanla 10. sırada tamamlarken, 24. hafta itibariyle ise 34 puanla 9. sıradaydı. Malatya ekibi, Süper Lig'deki ikinci sezonunda ise (2018-2019) 24. hafta sonunda topladığı 34 puanla 6. sırada yer buldu ve sezonu 47 puanla 5. sırada tamamladı. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Malatya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe'ye sürpriz oran
Galatasaray ve Medipol Başakşehir, PFDK'ye sevk edildi Süper Lig'in 25. haftasında görev alacak hakemler açıklandı Galatasaray, Manisa FK'nin 15 yaşındaki oyuncusu Efe Kansız'ı kadrosuna kattı

Son Dakika Haberleri
13:43 İzzet Yıldızhan: İçim parçalanıyor
13:43 Mon Amour Kadınlar Günü'nde farkını konuşturacak
13:43 Jennifer Lopez'den flaş 'libido' açıklaması!
13:43 Eser Yenenler: Günüm çok yoğun geçiyor
13:43 Kol kola poz verdiler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 13:45:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni Malatyaspor Süper Lig'deki en kötü sezonunu yaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]