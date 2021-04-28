Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 38. haftasında yarın Sivasspor'a konuk olacak

Helenex Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 38. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.
Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetecek.
Ligde oynadığı 35 maçta 40 puan toplayan sarı-siyahlılar, Sivasspor müsabakasını kazanıp alt sıralardan kurtulmanın hesabını yapıyor.
Yeni Malatyaspor'da kart cezalısı Adem Büyük dışında eksik ve sakat oyuncu bulunmuyor.
Kaynak: AA
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