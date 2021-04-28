Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 38. haftasında yarın Sivasspor'a konuk olacak

Yeni Malatyaspor'da kart cezalısı Adem Büyük dışında eksik ve sakat oyuncu bulunmuyor.

Ligde oynadığı 35 maçta 40 puan toplayan sarı-siyahlılar, Sivasspor müsabakasını kazanıp alt sıralardan kurtulmanın hesabını yapıyor.

Helenex Yeni Malatyaspor , Süper Lig'in 38. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

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