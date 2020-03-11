Yeni Malatyaspor taraftarından hakem tepkisi - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor taraftarından hakem tepkisi - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor taraftarından hakem tepkisi

7 saat önce

Yeni Malatyaspor Taraftarlar Derneği, takımın oynadığı son maçlarda yaşanan hakem hatalarına tepki göstererek, hakemlerin maçları hakkaniyetli yönetmesi çağrısında bulundu.

Yeni Malatyaspor taraftarından hakem tepkisi, System.String[]

Yeni Malatyaspor Taraftarlar Derneği, takımın oynadığı son maçlarda yaşanan hakem hatalarına tepki göstererek, hakemlerin maçları hakkaniyetli yönetmesi çağrısında bulundu.


Yeni Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Ender Kaya yaptığı açıklamada, Yeni Malatyaspor üzerinden kirli oyunlar oynandığını savunan Kaya, "Biz Malatyaspor taraftarı olarak buradan TFF başkanı ve TFF'nin kurullarına sesleniyoruz. Lütfen bu kirli oyunlardan vazgeçin. Ligi dizayn etmek gibi mide bulandıran bir oyun futbolumuza büyük zararlar verir" dedi.


"Siyasilerimizden bu konuda destek bekliyoruz"


Malatyalı siyasilere de çağrıda bulunan Kaya, "Malatyalı siyasilerimizden bu konuda destek bekliyoruz. Lütfen sesimizi duyurun. Sizler bizlerin meclisteki sesisiniz. Vekillerim bu konu her Malatyalının en hassas olduğu konulardan biri. Bizim hakkımızı arayın, sesimizi duyurun. Sizlerde de bu konuda açıklama bekliyoruz" şeklinde konuştu.


"Kimse takımların emekleriyle oynamasın, bunun vebali büyüktür"


Ender Kaya, Yeni Malatyaspor'un maçlarında yaşanan hakem hatalarının kasıtlı olduğunu da ileri sürerek, "Ligin ikinci yarısı başladı başlayalı neredeyse her maçımızda bir kırmızı kart, her maçımızda aleyhimize verilen bir penaltı var. En son Konya maçında çalınan penaltı ve verilen kırmızı kart. Soruyorum hakem Cüneyt Çakır neden VAR'a başvurmadı da pozisyonu kulaklıktan tartıştı. O pozisyonun daha ağırı Antalyaspor - Gençlerbirliği maçında yaşandı ama hakem devam ettirdi. Yazıktır günahtır, kimse takımların emekleriyle oynamasın, bunun vebali büyüktür. Tüm vicdan sahibi futbol kamuoyundan rica ediyorum, lütfen Trabzonspor ile sahamızda oynayacağımız maçı tarafsız bir gözle izlesinler" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
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