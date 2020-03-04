Yeni Malatyaspor taraftarından Hikmet Karaman'a coşkulu karşılama - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor taraftarından Hikmet Karaman'a coşkulu karşılama - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor taraftarından Hikmet Karaman'a coşkulu karşılama

6 saat önce

Ligde 8 haftadır kazanamayan ve geçen hafta Teknik Direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor'da yeni teknik adam Hikmet Karaman'a resmi imza öncesi taraftar tarafından karşılama töreni yapıldı.

Yeni Malatyaspor taraftarından Hikmet Karaman'a coşkulu karşılama, System.String[]

Ligde 8 haftadır kazanamayan ve geçen hafta Teknik Direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor'da yeni teknik adam Hikmet Karaman'a resmi imza öncesi taraftar tarafından karşılama töreni yapıldı. Taraftarlara teşekkür eden ve başarı sözü veren Karaman, "Beni mutlu ettiniz. Bu tablo Yeni Malatyaspor'un büyüklüğünü gösteriyor. Biz de elimizden geleni yaparak takımı bu kötü süreçten çıkarmanın gayretinde olacağız. Taraftarı da her zaman yanımızda görmek istiyoruz. Bu takımın başarısı şehrin başarısıdır" dedi.


Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Ender Kaya ise Karaman'a hayırlı olsun temennisinde bulunarak, "Şehrimize hoş geldiniz. Sizinle birlikte Malatya'nın farklı bir kimliğe bürüneceğine inanıyoruz. Bunun için hep birlikte kenetlenme vakti. İnşallah güzel günler bizleri bekliyor" diye konuştu.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:27 
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