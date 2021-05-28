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Yeni Malatyaspor taraftarları: "Takımımızın hakkettiği şekilde yönetilmesini arzu ediyoruz" - Son Dakika

Yeni Malatyaspor taraftarları: "Takımımızın hakkettiği şekilde yönetilmesini arzu ediyoruz"

28.05.2021 15:07
Yeni Malatyaspor taraftarları:

Yeni Malatyaspor taraftar grupları, yazılı bir açıklama yaparak, "Taraftarlar olarak en büyük temennimiz, atanarak gelen mevcut yönetimin bir an önce görevden el çektirilmesi ve seçimle gelecek güçlü ve itibarlı bir yönetime devredilmesidir.

Yeni Malatya spor taraftar grupları, yazılı bir açıklama yaparak, "Taraftarlar olarak en büyük temennimiz, atanarak gelen mevcut yönetimin bir an önce görevden el çektirilmesi ve seçimle gelecek güçlü ve itibarlı bir yönetime devredilmesidir. Takımımızın hakkettiği şekilde yönetilmesini arzu ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Süper Lig'i 45 puanla 15. sırada tamamlayan ve sezon içinde küme düşme korkusu yaşayan Yeni Malatyaspor'da taraftarlar yönetime tepki gösterdi. Malatyalı taraftarlar yaptıkları yazılı açıklamayla, takımlarının son iki sezonda yaşadığı sıkıntının kendilerini üzdüğünü vurgulayarak, "Futbolun, şehrimizin kültüründeki yeri korkarız ki, kendisi Malatyalı olamayan insanlar tarafından pek anlaşılamamıştır. Biz, her sezon küme düşme korkusu yaşamadan, taraftarı, yönetimi ve tüm Malatyaspor'a gönül vermiş sevenleriyle kurumsal ve yapısal dönüşüm yaşanmasını istiyoruz. Malatyaspor camiası, tüm bileşenleri ile, örnek kulüp olabilecek takımımızın hakkettiği şekilde yönetilmesini arzu ediyoruz. Tüm dünyada artık bir endüstri olmuş futbol oyununda, bizim şehrimizin takımı, Malatyaspor hem Türk futboluna hem de dünya futboluna katkı sağlayacak yapısal değişimleri yapmasını talep ediyoruz. Ne yazık ki mevcut yönetim kifayetsizlikleri ile güzide takımımızı düşürdükleri durumu görmek ve biz Malatyaspor sevdalılarını anlamak istemiyor; hatta tüm eleştirilere kulaklarını tıkamayı tercih ediyorlar. Arjantin'den ümit olarak kaleci getiren ama son kertede bu ülkenin öz evladına kaleyi teslim eden yönetimin şaşı bakışı futbol kulübü yöneticiliğinden ne kadar uzak olduklarının en kısa örneğidir. Bir kez daha yinelemek isteriz ki Malatyaspor, Malatya şehrinin ve Malatyalı milyonların gözbebeğidir ve öyle de olmaya devam edecektir. Konu Malatyaspor olunca anlayışımız; 'taraftarlar ve Malatyaspor gönüldaşları bakidir ve yöneticiler geçicidir.'" ifadelerine yer verdi.

"MALATYASPOR'UN GELECEĞİ HERHANGİ BİR YÖNETİMİN ŞUURSUZ HIRSLARINA TESLİM EDİLMEMELİDİR"

Futbolun kolektif bir spor olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Bugün Malatyasporumuz güven kaybetmiş bir yönetim nedeniyle maalesef birliktelikten uzak, birlik ve beraberlik ruhunu kaybetmiş ve bölünmüş bir spor kulübü haline gelmiştir. Malatyasporumuzun yaşadığı sorunların temelinde yönetimsel, finansal ve temsil sorunlarının olduğu bilinen bir gerçektir. Gelinen noktada Malatyaspor'un asıl meselesi maç kazanmak veya kaybetmekten öte Malatyaspor'un marka değerine zarar veren bir itibar sorunu haline dönüşmüştür. Unutmayalım ki bir şehrin futbol takımı o şehre değer katar ve şehrin kadim kültürünün tanınması adına aracılık yapar. Biz Malatya ve Malatyaspor sevdalıları olarak her şartta ve zeminde şehrimizin değerini en üst noktada tutmak için takımla ilgili her konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Bizim için kişiler değil, Malatyaspor için emek sarf eden insanlar ve icraatları önemlidir. Unutulmamalıdır ki; Yeni Malatyaspor Kulübü bir dernektir ve dernekler kamuya aittir. Yani Malatyaspor'a gönül vermiş milyonlarca Malatyalı'ya aittir. Malatyaspor'un geleceği herhangi bir yönetimin şuursuz ve hesap veremeyecek kadar kaypak hırslarına teslim edilmemelidir! Başarısız ve kaygılarla dolu geçen her sezonun ardından yönetime olan güven daha da zedelenmiştir. Ama yine bilinmeli ki; yönetime olan güvenimiz her gün azalırken, takımımızı ve şehrimizi korumak adına sevgimiz her geçen gün daha da artmaktadır" denildi.

"EN BÜYÜK TEMENNİMİZ GÖREVİN GELECEK GÜÇLÜ VE İTİBARLI BİR YÖNETİME DEVREDİLMESİDİR"

Malatyalı taraftarların açıklaması şu şekilde son buldu:

"Son iki sene içinde şeffaf olmayan, hesap vermemek için türlü yöntemler deneyen ve ne yazık ki, gerçek Malatyalı olmayan yönetim bilmeli ki; biz, Malatya sevdalıları son gülen olacağız! Biz diyoruz ki; Malatyaspor'un onurunun, şan ve şerefinin en büyük yılmaz bekçileri vefakar ve cefakar Malatyaspor taraftardır! Kim hangi konumda olursa olsun; Malatyaspor 'Malatyalılara aittir!' Taraftarlar olarak en büyük temennimiz, atanarak gelen mevcut yönetimin bir an önce görevden el çektirilmesi ve seçimle gelecek güçlü ve itibarlı bir yönetime devredilmesidir. Malatyaspor, sahte mali kongreler yaparak güven tazelemeye çalışan tamamıyla güven kaybetmiş ve çaldığı mızrağı çuvala sokmak çabası içindeki yönetimi hakketmiyor. Demokratik bir seçim hem Malatyalıları hem de şu an yönetimde beceriksizliklerini kılıfına uydurmaya çalışan insanları rahatlatacaktır. Hodri Meydan! Malatyaspor Malatyalılarındır! Malatyaspor Türkiye'nin markası olacaktır. Bunu geçmişte yaptık gelecekte de yapacağız."

(İHA)

Yeni Malatyaspor taraftarları: Takımımızın hakkettiği şekilde yönetilmesini arzu ediyoruz

Yeni Malatyaspor, Malatyaspor, Malatya, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor taraftarları: 'Takımımızın hakkettiği şekilde yönetilmesini arzu ediyoruz' - Son Dakika Spor


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