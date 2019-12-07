Yeni Malatyaspor taraftarlarına servis desteği

Malatya Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası tarafından Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor maçına gidecek taraftarlara ücretsiz servis desteği sağlandı. Taraftarlar, Malatya Büyükşehir Belediyesi oto parkında buluşarak konvoyla maça gitti.



Malatya Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası tarafından taraftarların Yeni Malatya Stadyumuna gitmesi için ücretsiz servis araçları ayarlandı. Büyükşehir Belediyesi arkasında yer alan otoparkta toplanan taraftarlar tezahüratlarla maça doğru yola çıkarken, Oda Başkanı Mesut İnce burada yaptığı konuşmada "Bu gün Yeni Malatyaspor taraftalar dernek başkanımızın talepleri doğrultusunda, Sivas maçına taraftarlarımızı ücretsiz olarak götürüyoruz. Buradan konvoy yaparak maça gideceğiz" dedi.



Oda olarak her zaman Yeni Malatyaspor'un yanında yer aldıklarını ifade eden İnce, "Yeni Malatyaspor gurur duyduğumuz ve Anadolu takımları arasında önem arz eden bir takım. Bizler her zaman Yeni Malatyaspor'umuza destek vermek ve yanında olmak zorundayız. Şehrimizin takımı şuanda çok güzel gidiyor ve güzel gidiyor. Takımıza gerek maddi gerek manevi destek verdiğimiz sürece takımız lig de kalacaktır" ifadelerini kullandı.



Yeni Malatyaspor'un daha güzel yerlere geleceğini de dile getiren İnce, "Özellikle tüm Malatyalıları siyasilerimizi, bürokratlarımızı, belediye başkanlarımızı takımıza maddi ve manevi destek vermeye davet ediyorum. Bu gün bizlerde burada bir gün kazancımızı Yeni Malatyaspor'a veriyoruz ve katkı sağlıyoruz. Ben şahsım olarak bir gün minibüsüm kazancını vereceğim tüm servisçi arkadaşlarımda verecekler. Siyasilerimiz ve belediye başkanlarımızda Yeni Malatyaspor'umuza destek vereceklerini ümit ediyorum" şeklinde konuştu.



Daha sonra söz alan Yeni Malatyaspor taraftarlar Dernek Başkanı Ender Kaya'da 'Yönetime yeni geldik, yeni bir sayfa açtık. Bizler Malatyalı doğduk inşallah Malatyalı olarak da öleceğiz. Malatya Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce teşekkür ediyorum 7 Den 70 'e herkes maç gelsin" diye konuştu. - MALATYA