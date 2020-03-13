Yeni Malatyaspor tarihinin en kötü sezonunu yaşıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor tarihinin en kötü sezonunu yaşıyor - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor tarihinin en kötü sezonunu yaşıyor

6 saat önce

Yeni Malatyaspor, ligin 15. haftasındaki Beşiktaş galibiyetinin ardından çıktığı 10 maçta 8 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı.

Yeni Malatyaspor tarihinin en kötü sezonunu yaşıyor, System.String[]

Yeni Malatyaspor, ligin 15. haftasındaki Beşiktaş galibiyetinin ardından çıktığı 10 maçta 8 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı. Oynadığı son 16 maçtan 1 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyet alarak tarihinin en kötü istatistiğine imza atan Malatya temsilcisinde, ligin ilk yarısında görev yapan Sergen Yalçın ile elde edilen 24 puanın üzerine sadece 1 puan eklenebildi.


Puan tablosunda 25 puanla 13. sırada bulunan sarı-kırmızılı takımın kötü gidişatı istatistiklere de yansıdı. Yeni Malatyaspor, 10 haftada rakip ağlara 5 gol bırakırken, kalesinde ise 15 gol gördü.


Yeni Malatyaspor ligdeki son galibiyetini 15. haftada deplasmanda Beşiktaş'a karşı elde etmişti. Malatya ekibi, bu maçın ardından oynadığı 10 karşılaşmada 8 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı.


Yeni Malatyaspor, Sergen Yalçın, Beşiktaş, Malatya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:27 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Şampiyonluk oranları değişti! Trabzonspor favori
Beşiktaş derbisine hazırlanan Galatasaray'da Onyekuru takımla çalıştı Mustafa Cengiz Etik Kurulu'na sevk edildi Son Dakika: Beşiktaş, 1986-1987 sezonunun şampiyonluğu için TFF'ye başvuruda bulundu

Son Dakika Haberleri
18:12 TSYD, beIN Sports'tan maçların şifresiz yayınlanmasını talep etti
18:12 Gloria Canoeing Cup 2020 Yarışları yapıldı
18:05 Denizlispor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı
18:04 Vakıfbank ve Kayseri OSB Teknik Koleji 1. Lige yükseldi
18:02 Denizlispor Başkanı Ali Çetin ve polisler arasındaki dava başladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 18:13:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni Malatyaspor tarihinin en kötü sezonunu yaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]