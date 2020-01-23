Yeni Malatyaspor, teknik direktör Kemal Özdeş ile temasta - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor, teknik direktör Kemal Özdeş ile temasta - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor, teknik direktör Kemal Özdeş ile temasta

6 saat önce

SÜPER Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, teknik direktörlük görevi için Kemal Özdeş ile görüşecek.

Yeni Malatyaspor, teknik direktör Kemal Özdeş ile temasta, System.String[]

SÜPER Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, teknik direktörlük görevi için Kemal Özdeş ile görüşecek. Bugün yapılacak görüşme sonrası kulüp yönetimi, Özdeş ile ilgili kararını açıklayacak.

Yeni Malatyaspor, bir süre görev yaptıktan sonra yollarını ayıdığı Sergen Yalçın'ın ardından teknik direktör arayışını sürdürüyor. Teknik direktörlük görevi için bir çok ismin konuşulduğu Yeni Malatyaspor'da yönetim, bugün saat 14.30'da Kemal Özdeş ile görüşecek. Görüşme sonunda Özdeş'in takımın başına getirilip gerilmediği açıklanacak.Ayrıca Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek ise bugün bazı futbolcular ile görüşmek için Yunanistan'a gitti.


Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:40 Kaynak: DHA
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