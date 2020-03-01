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Yeni Malatyaspor, Teknik Direktör Kemal Özdeş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
6 saat önce
Yeni Malatyaspor, Teknik Direktör Kemal Özdeş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 11:15 Kaynak: İHA
Yeni Malatyaspor, Teknik Direktör Kemal Özdeş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. - İSTANBUL
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