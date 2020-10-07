Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu: "İyi bir takım olacağız" - Son Dakika

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu: "İyi bir takım olacağız"

07.10.2020 16:21
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu:

Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, iyi bir takım olacaklarını belirterek, "Kadroda eksiklerimiz vardı onları da tamamladık.

Yeni Malatya spor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, iyi bir takım olacaklarını belirterek, "Kadroda eksiklerimiz vardı onları da tamamladık. İnşallah güzel günler ileride diye düşünüyorum." dedi.

Hamzaoğlu, kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı canlı yayında, lige iyi başlayamadıklarını söyledi.

Fatih Karagümrük maçında oyun anlamında iyi bir görüntü ortaya koyduklarını belirten Hamzaoğlu, ancak üretkenliklerinin çok zayıf olduğunu, rakibin geldiği her pozisyonda golle buluştuğunu ifade etti.

Müsabakada daha fazla rakip ceza sahasında olmalarına rağmen gol atamadıklarını aktaran Hamzaoğlu, şöyle devam etti:

"İkinci maçımızda ise Göztepe ile beraber kaldık. O maçta daha dirençli ve toparlanmış halde oynadık. Daha sonra Trabzon'da mağlup olduk. Dördüncü haftada ise eksikleri tamamladık. Her ne kadar fiziksel olarak hazır olmasa da bazı oyuncularımızı oynatıp onları görmeyi tercih ettik. Bunda da doğru yaptığımızı gördük. Bu da bizi mutlu etti. Antalyaspor'a karşı iyi bir galibiyet aldık. Bu da bize oldukça iyi moral verdi. Antalyaspor maçında oynadığımız oyun gelecek için umut verdi. İnşallah bundan sonraki maçlarda oyunumuzu daha da geliştirerek daha oturmuş bir takım görüntüsüyle yolumuza devam ederiz."

"Güzel günler ileride"

Hamzaoğlu, şapkalarını hep önlerinde tuttuklarını dile getirerek, "Sürekli düşünüp, neyi nasıl daha iyi yapabiliriz onun derdindeyiz. Önceki oynadığımız maçlardaki eksiklerimizi çok net biliyoruz, bunların hepsinin farkındayız. İyi bir takım olacağız. Kadroda eksiklerimiz vardı onları da tamamladık. Şu anda 30 kişilik listemiz hazır ve bütün oyuncularımız zamanı geldiğinde takıma katkı sağlamak için hazır vaziyette bekliyor. İnşallah güzel günler ileride diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Transferlerden memnun olduğunu aktaran Hamzaoğlu, "Son transferlerle şu anda kadromuzun her bölge için alternatifli şekilde kurulduğunu düşünüyorum. Şu anda ihtiyacımız olan şey biraz zaman ve beraber oynamak. Oyuncular birlikte antrenman yaptığı, maçları oynadığı sürece oyunlarını daha da geliştirecekler." diye konuştu.

"Beş oyuncu değişikliği sürekli olmalı"

Hamzaoğlu, bu sezon çok farklı bir lig izleyeceklerini aktararak, şöyle konuştu:

"Her takım 30'ar kişilik kadro yaptı. Bütün takımlar artık çok geniş kadrolara sahip. Bu kadronun yönetimi, motivasyonu önemli. Pandemi süreci de var. Beş oyuncu değişikliği sürekli olmalı. Federasyonumuz böyle bir karar aldı. Bence çok doğru bir karar hem yetişecek genç oyunculara süre verme adına hem de yoğun maçlar nedeniyle futbolcuların belki de sakatlanmasının önüne geçilmiş olacak. Beş oyuncu değişikliği kararı bence bu seneki futbolumuzun güzel olmasını sağlayacak en önemli karar."

"Ligi ilk 10'un içerisinde bitiririz diye düşünüyorum"

Sezon içerisindeki sürecin takımı hedefe götüreceğini bildiren Hamzaoğlu, şöyle devam etti:

"Bir hedef vermek istemiyorum. Hedefimiz her şeyden önce oynayacağımız bir sonraki maça en iyi şekilde hazırlanmak, bu kadroyla oynayabileceğimiz en iyi oyunu oynayabilmek, daha pozitif futbol oynamak, hücum organizasyonlarında daha etkili olmak, savunmada mümkün olduğunca rakibi kalemizden uzak tutarak oynayabilmek. Ligi ilk 10'un içerisinde bitiririz diye düşünüyorum ama inşallah bu yukarılara yakın olur. Sağlam bir takım olduk. Taraftarımız hem takıma hem bizlere güvensinler. Hepimiz Yeni Malatyaspor'u daha iyi yerlere getirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Her geçen gün daha iyi olacağız .Burada sabırlı olunmasını istiyorum. Zaman zaman mağlubiyetlerimiz olacak önemli olan o kötü günlerde birbirimize destek olabilmek. Taraftarın desteğine her zaman ihtiyacımız var."

Hamzaoğlu, Fraport TAV Antalyaspor maçında kaleci Abdulsamed Damlu'ya şans verdiğini hatırlatarak, hazır olan tüm futbolcuların forma şansını yakalayabileceğini söyledi.

Teknik direktörlüğe Malatya'da başladığını anımsatan Hamzaoğlu, kentte huzurlu bir ortamda çalıştığını, halkın da kendilerini bağrına bastığını, başarılı olmak için mücadele ettiklerini ifade etti.

"Hücum futbolunu seviyorum"

Hamzaoğlu, ligin 5. haftasında deplasmanda oynayacakları İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarına bugün başlayacaklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Antrenmanlarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Konyaspor önemli rakip. Bundan sonraki her maç bana göre final gibi geçecek. Çünkü alınacak her puan çok önemli hale gelecek. Hücum futbolunu seviyorum. Çünkü futbol golle, pozisyonla güzel. Sadece orta sahada geçen bir maç hiç kimseye zevk vermiyor. Sonuçta bu bir spor ve şov oyunu. Bunun meyvesi de gol. O zaman gole dönük birçok şey olması lazım. Berabere biten maçları aslında sevmem. Er meydanına iki pehlivan çıkıyorsa biri diğerini yenmeli diye düşünüyorum. Biz yenebiliyorsak biz yenelim eğer rakibimiz bizden daha iyi oynamış, hak etmiş ve kazanmışsa onun elini sıkmayı da bilelim."

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- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu: 'İyi bir takım olacağız' - Son Dakika Spor

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