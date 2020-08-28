Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamzaoğlu'ndan fikstür değerlendirmesi Açıklaması

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Fikstür bizim açımızdan baktığımızda güzel görünüyor şu anda." dedi.

Hamzaoğlu, takımının yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Bolu'da AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kampı değerlendiren 50 yaşındaki teknik adam, oyuncularının iyi çalıştığını ve en iyi şekilde lige hazırlanmaya gayret ettiklerini belirtti.

Ligin başlamasına kısa bir sürenin kaldığına dikkati çeken Hamzaoğlu, "Birkaç transfer beklentimiz var. İnşallah onlar da gerçekleşecek en kısa zamanda. Yerli oyuncu da yabancı oyuncu da var." diye konuştu.

Hamzaoğlu, kendilerini çok zor bir sezonun beklediğini vurgulayarak, "Bir kere devre arası olmayacak. Geçtiğimiz sezonun yorgunluğu oyuncuların üzerinden tam atılmadan yeni bir sezon başlayacak. Sıkıştırılmış bir lig oynayacağız. Sezon sonuna kadar durmadan devam eden bir lig olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Alternatifli bir kadroya sahip olmak zorundasınız"

"Yorgunluklara bağlı sakatlıkların çok olacağı, yorgunluğa bağlı kontrolsüz hareketlerin çok olacağı bir sezon izleyeceğiz ama birçok oyuncuyu da burada görmüş olacağız çünkü rotasyon çok olacak." diyen Hamzaoğlu, "Beş oyuncu değiştirme hakkımız da var. Birçok oyuncuyu değiştirmiş olacağız. Bunun yanında geniş, alternatifli bir kadroya sahip olmak zorundasınız." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam, ligin çekişmeli geçmesini beklediğini ve alınacak her puanın önemli olduğunu aktardı.

"Fikstür bizim açımızdan baktığımızda güzel görünüyor şu anda." diyen Hamza Hamzaoğlu, şöyle devam etti:

"Sezona İstanbul'da Fatih Karagümrük maçı ile başlayacağız. Sonra Göztepe ve daha sonra da Trabzonspor maçımız var. Büyük takımlarla yapacağımız maçlar araya serpiştirilmiş durumda. Önemli olan kağıt üzerindeki değil, sahadaki avantajı elde edebilmek. Biz de bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

"İlk haftadan iyi futbolun sinyallerini görmek istiyoruz"

Hamzaoğlu, seyircinin olmadığı maçlarda istenen atmosferin yaşanmadığını, taraftarın kenardan itici güç olduğunu vurgulayarak, tezahüratların takımları motive ettiğini ve oyuncunun kendini gösterebilmek için sahada her şeyini ortaya koyduğunu kaydetti.

Lige iyi bir başlangıç yapmak istediklerini dile getiren Hamzaoğlu, "İlk haftalarda iyi futbol oynayan, yapmak istediklerimizi sahada biraz yapabilen bir takım olmak istiyoruz. İlerleyen haftalarda daha çok oturacak oyunumuz. Maçlar yaklaşmasına rağmen kadromuz tam olarak hazır değil. Dolayısıyla birkaç haftaya ihtiyacımız olacak. Biz ilk haftadan iyi futbolun sinyallerini görmek istiyoruz. İnşallah bunu da başaracağız." ifadelerini kullandı.