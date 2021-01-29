Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamzaoğlu'ndan hakemlere tepki - Son Dakika

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamzaoğlu'ndan hakemlere tepki

29.01.2021 19:37

- Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamzaoğlu'ndan hakemlere tepki Yeni Malatyaspor'un Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Fatih Karagümrük maçında Kubilay'a gösterilen kırmızı kartla ilgili, "Acaba başka takımların başka oyuncularına bu kadar kolay VAR'a çağırabilecek misiniz ya da bu...

- Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamzaoğlu'ndan hakemlere tepki

MALATYA - Yeni Malatyaspor'un Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Fatih Karagümrük maçında Kubilay'a gösterilen kırmızı kartla ilgili, "Acaba başka takımların başka oyuncularına bu kadar kolay VAR'a çağırabilecek misiniz ya da bu kartı verebilecek misiniz?" dedi.

Fatih Karagümrük maçı sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Hamzaoğlu, "Kendi sahamızdaki maçı kazanmak isterdik ama oyun içindeki hem kırmızı kart hem de oyun 1 puana sevinmemizi sağladı" dedi. Karşılaşmaya çok iyi başlayamadıklarını dile getiren Hamzaoğlu, "İlk yarıda 11-11 iken çok da iyi oynadığımızı söyleyemeyeceğim" ifadelerine yer verdi.

"Kubilay'ın kırmızı kartının ağır bir karar olduğunu düşünüyorum"

Karşılaşmada rakibine yaptığı faul nedeniyle hakem tarafından kırmızı kartla oyun dışı bırakılan Kubilay Kanatsızkuş'a verilen kartın ağır olduğunu ifade eden Hamzaoğlu, "Ama Kubilay'ın kırmızı kartının ağır bir karar olduğunu düşünüyorum. Çünkü sezon başından beri bu sene izlediğimiz buna benzer birçok pozisyonda faul bile verilmedi. Oldu, gördünüz, durdurdunuz, faul verdiniz, en fazla sarı kart verebilirsiniz çünkü pozisyonun gelişimini, oyuncunun geliş yönünü hepsini doğru analiz etmek lazım. Resmi yapıştırıyorsunuz sanki çok müthiş bir darbe yemiş gibi zaten rakip oyuncularda bunu lehlerine kullanmak için biraz abartıyorlar. Bu sefer çok kolay bir kırmızı kart çıkabiliyor ama kime çıkıyor, bize çıkıyor. Malatyaspor'a, Kubilay'a çıkıyor. Acaba başka takımların başka oyuncularına bu kadar kolay VAR'a çağırabilecek misiniz ya da bu kartı verebilecek misiniz? Bunu hakem camiasının bir kere enine boyuna düşünmesi lazım" şeklinde konuştu.

"Her bağırıp, kendini yere atana faul çalışmayın"

Maçın hakemlerini eleştiren Hamzaoğlu şunları söyledi:

"Her bağırıp, kendini yere atana faul çalışmayın. Çalarsanız, bu oyun oynanmaz. 90 dakikalık maçta topun oyunda kalma süresi 45 dakika, 40 dakika böyle devam ederse 30'lara kadar düşecek. Biz futbol oynamaktan başka bir şeye döneceğiz. Görüyorsanız, gerçekten faul varsa verin ama kendini atmasa dahi verin o zaman belki futbol bir yere gelir ve oyuncularda keyif almaya başlar. Çünkü her atana vermezseniz, kendisini bir daha atmayacaktır. Bu sefer daha iyi top oynanacak, daha tempolu ve akıcı bir maç oynayacağız"

"Oyuncularımı tebrik ediyorum"

10 kişi kalmış bir takım ve böyle bir zeminde anca bu kadar mücadele edilebileceğini ifade eden Hamzaoğlu, "Oyuncularımı tebrik ediyorum, müthiş bir mücadele örneği ortaya koydular. Fofana girdiğimiz pozisyonu değerlendirse 1-0 galipte gelebilirdik ama rakibimiz de kazanabilirdi. Çok iyi pozisyonları ve şutları vardı. Abdulsamed ve savunmamızda izin vermedi" dedi.

Fatih Karagümrük maçının geride kaldığın ifade eden Hamzaoğlu, Göztepe maçına iyi bir şekilde hazırlanıp, deplasmanda bu beraberliği telafi etmek istediklerini söyledi.

Bir basın mensubunun "Takımda oyuncuların alacaklarıyla ilgili sıkıntılar vardı, bu sıkıntılar çözüldü mü?" sorusuna ise Hamzaoğlu, "Kısmen çözüldü ama daha henüz her şey çözülmüş değil. Fakat çözülmesi için en azından somut bir adım gördük. İnşallah bunun devamı gelir çünkü gelmesi gerekiyor. Ama şu an için hiç olmazsa bir adım attık" cevabını verdi.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamzaoğlu'ndan hakemlere tepki
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamzaoğlu'ndan hakemlere tepki
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamzaoğlu'ndan hakemlere tepki
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamzaoğlu'ndan hakemlere tepki

Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor, Malatyaspor, oyunlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamzaoğlu'ndan hakemlere tepki - Son Dakika


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