Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: 'Ölümüne mücadele edeceğiz' - Son Dakika

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: 'Ölümüne mücadele edeceğiz'

Karaman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir maç oynadıklarını ifade etti.

Karaman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir maç oynadıklarını ifade etti.

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Karşılaşmada iki net pozisyonlarının olduğunu aktaran Karaman, "Vuruşları yapsak oyun başka yerlere gidebilir ama geneline bakıldığında beraberlik ortada olan bir sonuç, net pozisyona giren takım Yeni Malatyaspor." dedi.


Maçın hakemi hakkında değerlendirmelerde bulunan Karaman, şöyle devam etti:


"Hakem, öyle faullerde, sarı kartlarda tartışılan durumlar olabilir ama maçtan önce söylenildiği gibi maç içerisinde oyunda bizim aleyhimizde belki de bizim lehimizde bazı pozisyonlarda karar verdi. Bizim aleyhimizde gol atıp da veya penaltı oldu da rakip niye kırmızı kart yemedi diye bir pozisyon görmedim. Bunu özellikle cesaretli bir şekilde söylemek lazım. Bunu söylerken de geçen hafta haksız atılan oyuncum var. Buradan taraftarlarıma, şehrime ve Türkiye'ye sesleniyorum, ikisini karıştırmayacağız. Bugün hakem küçük hatalar olabilir, normalinde iyi bir maç yönetmiştir, içeride seyrettim belki Ndayishimiye'nin pozisyonunda kırmızı kart verebilirdi. Kendi inisiyatifini kullandı, dolayısıyla biz hem oyuncu gurubu hem de camia olarak doğru şeylere fokus olacağız."


"Ölümüne mücadele edeceğiz"


Geçen hafta oyuncuları Gökhan Töre'nin haksız şekilde kırmızı kart gördüğünü ifade eden Karaman, şunları kaydetti:


"Burada hukuk kurulundan, ceza veren başkanlardan, yönetimlerden şunu beklerdik: Nasıl ki görüntüye göre yöneticilere, oyunculara gerektiğinde hocalara ceza veriliyorsa görüntülere göre de suçsuz bir insanı suçlandırmayacaksın, ceza vermeyeceksin. Adalet hukukun temelinde varsa, temel budur. 'Aman buna verirsek diğerlerine de vermemiz lazım' verin, haksız birileri atılıyorsa, görüntülerde de netse affedin arkadaşlar. Suçluysa suçunu verin. Esas iş haksız bir oyuncuya kırmızı kart verip onu bugün cezalandırmak. Esas mesele orada. Bugün bu oyuncum olsaydı belki maç başka yerlere gidebilirdi. Dolayısıyla puan da önemli keşke diğer maçlarda da böyle birer birer toplasaydık. Benim dönemimde de benden önceki dönemde de birer puanla bitireceğimiz çok maç vardı. Şu an çarşamba günü oynayacağımız Demir Grup Sivasspor maçına odaklandık. Yeni Malatyaspor'un mücadelesi sonuna kadar devam eder. Biz inançlıyız, buradan taraftarımıza, seyircimize, tüm camiamıza sesleniyorum, küme düşmeyeceğiz, ölümüne mücadele edeceğiz."


Yeni Malatyaspor, Karaman, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 22:46 

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: 'Ölümüne mücadele edeceğiz' - Son Dakika Spor
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