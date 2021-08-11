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Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz: Trabzonspor'dan puan almak istiyoruz - Son Dakika

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz: Trabzonspor'dan puan almak istiyoruz

11.08.2021 20:24
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz: Trabzonspor'dan puan almak istiyoruz, System.String[]

Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Sarı-siyahlı ekipte, teknik direktör İrfan Buz, Trabzonspor maçından puan almak istediklerini söyledi.

Süper Lig'in ilk haftasında 16 Ağustos Pazartesi günü sahasında Trabzonspor'u konuk edecek Yeni Malatyaspor, hazırlıklarına teknik direktör İrfan Buz yönetiminde Nurettin Soykan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman taktik çalışmalarla devam etti. Antrenman sonrasında teknik direktör İrfan Buz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kampta sakatlanan Nuri Fatih Aydın'ın sağlık durumu hakkında bilgiler veren İrfan Buz, "Genel anlamda gerçekten çok verimli kamp dönemleri geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Burada Nuri Fatih kardeşimizin sakatlığı biraz gölgeledi olayımızı. Orada çapraz bağlarını kopardı çocuk. Orada üzüldük, kardeşimize de acil şifalar diliyoruz. İrtibat halindeyiz, ameliyatını oldu" dedi.

"LİGDE EN GENÇ TAKIM BİZİZ"Ligde 24.7 yaş ortalaması ile en genç takıma sahip olduklarını kaydeden Buz, "Takımımdan memnunum. Genç arkadaşlarımız bizlere dinamizm getirdi, seviyemizi de yükseltti. Haddadi ve Aabid de aynı şekilde. Mallan ve Tetteh'in bonservisini aldık, görünmeyen transfer. Genel anlamda takımımdan çok memnunum. Yönetim ve başkanımız ile devamlı istişare halindeyiz. Transfer komitesi, bizler hepimiz çalışıyoruz bu konuda. Baktığınız zaman takımda sirkülasyon oldu. Sanırım ligde en genç takım biziz. 24.7 ortalama olarak ve takımımızı gençleştirme durumundaydık. Lig çok çetin ve ciddi onu söyleyebiliriz. Burada önemli futbolculara ihtiyacımız var. 2 tanesini dışarıdan aldık, Aabid ve Haddadi. İkisi de çok karakterli. Karakter çok önemli aynı zamanda çok iyi futbolcular" şeklinde konuştu."TRANSFERLERE İHTİYACIMIZ VAR"Takımın transfere ihtiyacı olduğunu, doğru transferler yapmak istediklerini ifade eden Buz, "Genç arkadaşlarımızın arasında da o seviyeyi yakalayabilecek, yetenekli oyuncularımız var ama onların zamana ihtiyacı var. O yüzden burada transferlere ihtiyacımız var. Burada özellikle 6 numara bölgesiyle, 8 numara bölgesine, kanat ve defans anlamında transferler yapmak istiyoruz ve inşallah yapacağız. İsimler çok vardı, konuşuldu. Bir sürü parametreler olduğu için doğru işler yapmak durumundayız. Tabii ki bizde transferleri çok erken katmak isterdik kulübümüze ancak gelen oyuncularında da hazır olmasına bakıyoruz. Gelen oyuncunun da hazır olması gerekiyor. Şu an için çalışmalarımız devam ediyor, en kısa zaman içerisinde, bir iki gün içerisinde umuyorum son noktaya getireceğiz" diye konuştu."HATALAR YAPTIĞINIZ ZAMAN ONLARI DÜZELTMEK ZORUNDASINIZ"Bir basın mensubunun 'Trabzonspor maçına hangi sistemle çıkacaksınız' sorusuna Buz, "Tabii bu sistemin üzerine 6 haftadan beri devamlı çalışıyoruz. Futbolcularımız bunu idrak etmiş vaziyette. Sistem olarak müsabakalar oynandıkça hatalar yaptığınız zaman onları düzeltmek zorundasınız. Ama şu anda onun üzerine doğru bir şekilde gidiyoruz, çalışıyoruz. Çok da çalışmak durumundayız" yanıtını verdi."ÇITAYI YÜKSELTMEK İSTİYORUZ"6 numara bölgesine önemli bir transfer yapmak istediklerini söyleyen Buz, "6 numara bölgesinde geçen sene de o sıkıntıyı yaşamıştık. Youssouf Ndayishimiye gittikten sonra bu bölgede Zeki Yavru bu bölgeyi kapattı. Sağ olsun, iyi de bir performans gösterdi. Ancak biz de çıtayı yükseltmek istiyoruz. O yüzden burada çok önemli bir transfer yapmak istiyoruz. Görüştüğümüz isimde önemli bir isim, inşallah o gerçekleşecek" ifadelerini kullandı."TRABZONSPOR İNŞALLAH MOLDE'DE TUR ATLAR, TÜRKİYE AÇISINDAN ÖNEMLİ"

Trabzonspor maçını değerlendiren İrfan Buz, "Rakibimize baktığımız zaman iddialı bir şekilde ve transferle lige giriyorlar. Aynı zamanda çok saygı değer bir takım ve teknik direktörleri de aynı şekilde. Bizim dezavantajımız onların avantajı ise resmi maça çıkmaları. İnşallah yarın Molde'de tur atlarlar. Türkiye açısından önemli. Ancak kendi sahamızda oynuyoruz, her puan çok çok önemli ve galibiyetlerde çok çok önemli olduğu için mücadelemizi vereceğiz. İnşallah taraftarlarımız da gelecektir sahaya, onları da çok özledik. Onlarla birlikte iyi bir oyun sergileyip puanlarımızı almak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz: Trabzonspor'dan puan almak istiyoruz
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz: Trabzonspor'dan puan almak istiyoruz
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz: Trabzonspor'dan puan almak istiyoruz
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz: Trabzonspor'dan puan almak istiyoruz
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz: Trabzonspor'dan puan almak istiyoruz

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Trabzonspor, İrfan Buz, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz: Trabzonspor'dan puan almak istiyoruz - Son Dakika Spor


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