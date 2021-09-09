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Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Beşiktaş maçından umutlu - Son Dakika

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Beşiktaş maçından umutlu

09.09.2021 11:01
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Beşiktaş maçından umutlu, System.String[]

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü İrfan Buz, Beşiktaş maçından puan veya puanlarla dönmeyi hedeflediklerini söyledi.

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü İrfan Buz, Beşiktaş maçından puan veya puanlarla dönmeyi hedeflediklerini söyledi.

Buz, takımının performansı, hedefleri ve Süper Lig'in 4. haftasında 11 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş maçına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten Buz, sezona güzel başladıklarını ve böyle devam etmek istediklerini söyledi.

İrfan Buz, transfer sürecini de son derece titiz yürüterek tamamladıklarını dile getirerek, başarılı bir sezon geçirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

"Gardımızı aldık"

Bu hafta deplasmanda Beşiktaş ile önemli bir maç oynayacaklarını hatırlatan Buz, şöyle konuştu:

"Beşiktaş ile ciddi bir müsabaka oynayacağız. Çok önemli bir maç oradan iyi bir sonuç almak için çalışıyoruz. Rakibimizi analiz ediyoruz. Çok saygıdeğer bir rakibe karşı oynayacağız. Beşiktaş çok önemli transferler yaptı. Sergen hocamızı da tebrik ediyorum şampiyonluktan dolayı. Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarımızı temsil ettikleri için onlara başarılar diliyorum. Beşiktaş maçı hazırlıklarımız sürüyor. Gardımızı alarak Beşiktaş maçından puan veya puanlar almak istiyoruz. Ona göre hazırlıklarımızı yapıyoruz. Allah'ın izniyle de iyi bir sonuçla karşılaşmadan dönmeyi hedefliyoruz."

"Doğruları yapmak istiyoruz"

İrfan Buz, ligin ilk 3 haftasında 1 mağlubiyet ve 2 galibiyet aldıklarını anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Müsabakalardaki hatalardan ders çıkarıyoruz. Hatalardan ders çıkardığınızda size çok yardımcı oluyor. Bu sezon 12 futbolcu takımdan gitti. Takımda yeni bir yapılanmaya gidildi. Doğru transferler yapılması gerekiyor. Aynı zamanda gençleşmeye gittik. Genç, dinamik bir takım yaratmak istedik ve bu konuda önemli transferler yaptık. Aldığımız futbolcular gerçekten kaliteli. Onun yanı sıra çok genç oyuncuları bünyemize kattık. Doğruları yapmak istiyoruz. Bu konuda başkanımız önderliğinde yönetimle titiz bir çalışmayla istişare ederek bu takımı kurduk. İnşallah başarılı olacağımıza inanıyorum."

"Yeni bir yapılanmaya gidildi"

Yeni Malatyaspor'un son iki sezon kötü dönem geçirdiğini hatırlatan Buz, şunları kaydetti:

"Hatalardan ders çıkarmamız gerekiyordu. Yeni bir yapılanmaya gidildi, kolay değil. Bu, zaman da alacak biliyoruz. Biz Malatyalılarla birbirimizi çok seviyoruz ve Malatya'yı çok iyi biliyorum. Onlar mücadeleci, dinamik, istekli bir takım görmek istiyor. Avrupa'ya gidilmiş bir dönem de var. O özlem de çekiliyor. Malatyalılar, rahat bir lig izleyelim, baskılı, coşkulu, istekli, mücadeleci bir takım görmek istiyor biz de onlara cevap vermek istiyoruz."

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, İrfan Buz, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Beşiktaş maçından umutlu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Beşiktaş maçından umutlu - Son Dakika
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