Yeni Malatyaspor, Tetteh ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

SÜPER Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, geçen sezon kiralık olarak kadrosunda bulunan Benjamin Tetteh ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

SÜPER Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, geçen sezon kiralık olarak kadrosunda bulunan Benjamin Tetteh ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni Malatyaspor, 2020-2021 sezonunda kiralık olarak top koşturan 24 yaşındaki Ganalı forvetle 4 yıllık sözleşmeye imza attı. Sarı-siyahlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Geçtiğimiz sezon kulübümüzde kiralık olarak forma giyen Benjamin Tetteh ile 4 yıllık sözleşme imzaladık. Hoş geldin Benji" denildi.



Son Dakika

15 Temmuz'da 580 komandonun Ankara'ya gitmesini engelleyen Elif Dağdelen: Hainlere fırsat tanımadık

Arjen Robben, tekrar futbolu bıraktı

Millet İttifakı'nın ortak adayı olmak istediği yönündeki iddialara Livaneli'den yanıt: Böyle bir şey yok, yazılanlar gerçekdışı

Gaziantep'te aslan paniği! Kafesini parçalayıp kaçarak 3 kişiyi yaraladı

Skandal canlı yayın kazası: Ne para çalıyorlar!

Sudan çıkarılan oğlunun cansız bedenini gözyaşları içinde kucağında taşıdı

Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin savcılıktaki ifadesi gün yüzüne çıktı: Kadın komiseri de vuracaktım, ama bulamadım

Son Dakika: Görevden alınan Boğaziçi rektörü Melih Bulu'nun yerine vekaleten yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı