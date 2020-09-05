Yeni Malatyaspor Tetteh transferini duyurdu

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor Benjamin Tetteh'i transfer etti.
Yeni Malatyaspor, Türkiye'den bir çok kulübün transfer listesinde ismi yer alan golcü futbolcu Benjamin Tetteh'i renklerine bağladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verild:
"Kulübümüz, Sparta Praha Kulübü'nden başarılı forvet oyuncusu Benjamin Tetteh ile sözleşme imzalamıştır.
Büyük camiamıza hayırlı olsun." - MALATYA
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 16:41 - Kaynak: İHA
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