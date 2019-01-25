Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor Thievy Bifouma ile Sözleşme İmzaladı

Yeni Malatyaspor Thievy Bifouma ile Sözleşme İmzaladı

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor daha önce anlaşmaya vardığı yeni Thievy Bifouma ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni Malatyaspor Thievy Bifouma ile Sözleşme İmzaladı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor daha önce anlaşmaya vardığı yeni Thievy Bifouma ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Transferde kadrosuna takviyeler yaparak güçlenen E.Yeni Malatyaspor, Ankaragücü ile sözleşmesini feshettikten sonra anlaştığı Bifouma ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Fransa doğumlu Kongo uyruklu futbolcu Teknik Direktör Erol Bulut'un da transfer listesinde bulunuyordu.

(Mehmet Türel/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:26 Kaynak: İHA

Ankaragücü, Evkur, Yeni Malatyaspor, Güncel
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