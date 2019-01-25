Yeni Malatyaspor Thievy Bifouma ile Sözleşme İmzaladı
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor daha önce anlaşmaya vardığı yeni Thievy Bifouma ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Spor Toto Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor
daha önce anlaşmaya vardığı yeni Thievy Bifouma ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Transferde kadrosuna takviyeler yaparak güçlenen E.Yeni Malatyaspor, Ankaragücü
ile sözleşmesini feshettikten sonra anlaştığı Bifouma ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Fransa
doğumlu Kongo
uyruklu futbolcu Teknik Direktör Erol Bulut'un da transfer listesinde bulunuyordu.
(Mehmet Türel/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:26 Kaynak: İHA
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