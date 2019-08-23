Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor Trabzon'dan puanla dönmek istiyor
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Yeni Malatyaspor Trabzon'dan puanla dönmek istiyor

1 saat önce

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçından puanla dönmek istiyor.

Yeni Malatyaspor Trabzon'dan puanla dönmek istiyor, System.String[]

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçından puanla dönmek istiyor.

Sarı-siyahlı ekibin sportif direktörü Ali Ravcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın moralinin yüksek olduğunu söyledi.

Trabzonspor ile 25 Ağustos Pazar günü deplasmanda karşılaşacaklarını aktaran Ravcı, "Lige iyi başlamanın moraliyle Trabzon'a gideceğiz. Güzel ve zevkli bir maç olacağını düşünüyorum. Rakibimizin gücünü ve kalitesini biliyoruz. Takım olarak, düşüncelerimizi ve amacımızı sahada pratiğe dökersek iyi bir sonuçla döneriz. Oyuncu kalitemiz ve takım ruhumuz, bunu başarabilecek seviyede. Puan veya puanlarla dönmek istiyoruz. Medipol Başakşehir maçında ortaya konan mücadele, azim ve kazanma arzusunun tekrarı bu maçta bize puan veya puanlar kazandıracak." diye konuştu.

Yeni Malatyaspor, Trabzonspor, Trabzon, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 04:28 Kaynak: AA
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