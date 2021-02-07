Yeni Malatyaspor, Trabzonspor karşılaşmasına hazır

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-siyahlı ekip, Orduzu Pınarbaşı'ndaki tesiste, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmana ısınma hareketleriyle başladı.
Yeni Malatyaspor, taktik çalışmasıyla Trabzonspor maçının hazırlıklarını bitirdi.
Yarın saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.
Sarı-siyahlılarda kart cezalısı Kubilay Kanatsızkuş ile sakatlığı devam eden Ertaç Özbir, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.
Kaynak: AA
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