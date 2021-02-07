Yeni Malatyaspor, Trabzonspor karşılaşmasına hazır

Sarı-siyahlılarda kart cezalısı Kubilay Kanatsızkuş ile sakatlığı devam eden Ertaç Özbir , Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.

Yeni Malatyaspor , Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

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