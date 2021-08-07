Yeni Malatyaspor, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in ilk haftasında 16 Ağustos Pazartesi günü Trabzonspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-siyahlı takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Takımımız, akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı." ifadeleri kullanıldı.
Takımın Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde sürdüreceği öğrenildi.
Kaynak: AA
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