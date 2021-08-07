Yeni Malatyaspor, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ canlı yayında taraftarı sevince boğdu: Hem Ghezzal hem de kulübüyle anlaştık

Son Dakika: Türkiye'de 7 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 112 kişi vefat etti, 25 bin 100 yeni vaka tespit edildi

Motosikletlinin üzerine bile bile kırıp kaza yaptı! İki gün sonra telefon açıp yaptığı teklif pes dedirtti