Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı ertelenecek mi?

"Süper Lig Cemi Usta Sezonu'nun 19. haftası münasebetiyle Pazartesi günü oynayacağımız Btc Türk Yeni Malatyaspor karşılaşmasına Trabzonspor Kulübü olarak hazır bulunmakla birlikte, Elazığ depreminin ardından bölgede oluşan hassas durum nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu 'nun alacağı her türlü kararı saygıyla karşılayacağımızı kamuoyunun dikkatine sunarız."

Trabzonspor'un yaptığı açıklama şu şekilde:

Bordo mavili ekip, Türkiye Futbol Federasyonu 'nun alacağı her türlü kararı saygıyla karşılayacağını duyurarak olası bir erteleme kararına anlayışla yaklaştı.

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