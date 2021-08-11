Yeni Malatyaspor, Trabzonspor maçında galibiyet hedefliyor

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktör İrfan Buz, Süper Lig'in ilk haftasında yapacakları Trabzonspor maçında iyi bir oyun sergileyip, galip gelmek istediklerini söyledi.

Sarı-siyahlı takım, Orduzu Pınarbaşı'ndaki tesislerde teknik direktör İrfan Buz yönetiminde Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

Buz, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, tamamladıkları Bolu kampının genel anlamda çok verimli geçtiğini belirti.

Nuri Fatih Aydın'ın Bolu kampında Gaziantep ile oynanan hazırlık maçında sakatlanmasına takım olarak üzüldüklerini dile getiren Buz, "Ameliyatını oldu. Nuri Fatih Aydın'ın sakatlanması dışında çok iyi bir kamp geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Genç arkadaşlarımız dinamizm getirdi bizlere, seviyemizi yükseltti. Stephen Mallan ile Benjamin Tetteh'nin bonservisini aldık. Genel anlamda takımımdan çok memnunum. " diye konuştu.

Medipol Başakşehir ile oynanan hazırlık karşılaşmasını değerlendiren Buz, "O müsabakada kaptanımız Adem ile Semih yoktu. Koruma amaçlı onları oynatmadım. Genç arkadaşlarımıza yer verdik. Genel anlamda bizde sistem çok önemli olduğu için orada oynayan arkadaşları bu seviyede görmek bizleri mutlu ediyor. Hazırlık dönemi ile lig havası çok farklı. O yüzden ligde biraz daha farklı bir takım göreceğiz." ifadelerini kullandı.

"Transferler yapmak istiyoruz"

Takıma yapılacak takviyelerle ilgili yönetimle istişare halinde olduklarını ve transfer komitesinin çalışmasını sürdürdüğünü aktaran Buz, şöyle konuştu:

"Sanırım şu an ligde en genç takım biziz. Lig çok çetin geçecek ve önemli futbolculara ihtiyacımız var. Rayane Abid ile Oussama Haddadi, ikisi de çok iyi futbolcular. Gelen genç arkadaşlarımız arasında o seviyeyi yakalayabilecek oyuncular mavcut ancak onların zamana ihtiyacı var. O yüzden transferlere ihtiyacımız var. 6-8 numara bölgesine kanat ve defans anlamında transferler yapmak istiyoruz. Transferde bir sürü parametre olduğu için doğru işler yapmak durumundayız. Transferleri kulübe erken katmak isterdik ama gelen oyuncuların hazır olmasına da bakıyoruz. Bir iki gün içerisinde son noktaya getireceğiz."

Ligin ilk haftasında Trabzonspor'u konuk edecekleri maçın hazırlıklarını sürdürdüklerini dile getiren Buz, "Rakibimiz lige çok iddialı ve müthiş transferlerle giriyor. Saygı değer bir takım ve saygı değer bir teknik ekibi var. Trabzonspor, Avrupa kupasında Molde ile karşılaşacak. İnşallah tur atlar. Türkiye açısından önemli. Onlara başarılar diliyoruz. Biz kendi sahamızda oynuyoruz. Her puan ve galibiyet çok önemli. Onun için mücadelemizi vereceğiz. Taraftarlarımız da gelecek. Onlarla birlikte iyi bir oyun sergileyerek, puanlarımızı almak istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.