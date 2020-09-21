Yeni Malatyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Yeni Malatyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 3. haftasında 26 Eylül Eylül Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yeni Malatyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı, System.String[]

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 3. haftasında 26 Eylül Eylül Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, güç ve dayanıklılık çalışmaları yaptı.

Yeni Malatyaspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Trabzonspor, Eylül, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 19:57 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 21 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 68 can kaybı, 1743 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde sıraladı İşine olan sevgi ve saygısıyla takdir toplayan işçi bir maaş ikramiyeyle ödüllendirildi ABD, Maduro ve İran Savunma Bakanlığı'na yaptırım uygulama kararı aldı Özel okullar için emsal karar! Tüketici hakem heyeti, velinin özel okul ücret iade talebini kabul etti Bilim insanları, denek olarak kullandığı maymunların kafasını matkapla delip beton döküyor Azerbaycan seferberlik ilan etti, yedek askerlerin hepsi orduya çağrılıyor İki defa yere düşüp kalktı! Sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a soğuk duş! Partisinin ikinci ismi Pierre Person istifa etti Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a soğuk duş! Partisinin ikinci ismi Pierre Person istifa etti         
20:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı müjdesi: 2021'in ilk aylarında milletimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı müjdesi: 2021'in ilk aylarında milletimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz         
19:16
RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu ile oyuncu Murat Yıldırım arasında RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu ile oyuncu Murat Yıldırım arasında "Ramo" polemiği yaşandı         
19:04
Gülay Uygun'un ölümüyle ilgili taksici ifade verdi Gülay Uygun'un ölümüyle ilgili taksici ifade verdi         
18:53
Güzel sunucu Jama'nın muhtemel G.Saray-Rangers maçı öncesi yaptığı formalı paylaşım ülkeyi karıştırdı Güzel sunucu Jama'nın muhtemel G.Saray-Rangers maçı öncesi yaptığı formalı paylaşım ülkeyi karıştırdı         
18:02
14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum 14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum         
17:58
AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen istifa etti AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen istifa etti         
17:19
Azerbaycan seferberlik ilan etti, yedek askerlerin hepsi orduya çağrılıyor Azerbaycan seferberlik ilan etti, yedek askerlerin hepsi orduya çağrılıyor         
16:56
Avustralyalı girişimci, geliştirdiği saç spreyi sayesinde 5 ayda 5 milyon dolar kazandı Avustralyalı girişimci, geliştirdiği saç spreyi sayesinde 5 ayda 5 milyon dolar kazandı         
16:26
İki defa yere düşüp kalktı! Sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti İki defa yere düşüp kalktı! Sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti         
15:35
Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! "Bağış yapacağım" diye yayına bağlanan kadın, yardım istedi         
14:18
İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi         
14:14
Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
14:06
Üzerine kızgın yağ döken sevgilisine 14 yıl ceza verilince mahkeme salonunda yalvardı: Bırakın onu Üzerine kızgın yağ döken sevgilisine 14 yıl ceza verilince mahkeme salonunda yalvardı: Bırakın onu         
14:05
2 gündür aranan 4 çocuk babasının cansız bedeni, fındık bahçesinde bulundu 2 gündür aranan 4 çocuk babasının cansız bedeni, fındık bahçesinde bulundu         
12:51
Cübbeli'nin Cübbeli'nin "iç savaş" sözleri İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi: Derneklerin silahlandığı iddiasına kayıtsız kalamayız         
12:27
Oğlunu boğarak öldürdüğü kesinleşen eski futbolcu Cevher Toktaş için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi Oğlunu boğarak öldürdüğü kesinleşen eski futbolcu Cevher Toktaş için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi         
12:09
DJ Burak Yeter, 2.5 milyon TL'lik arabasıyla görüntülendi DJ Burak Yeter, 2.5 milyon TL'lik arabasıyla görüntülendi         
11:19
Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı         
10:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2020 20:17:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni Malatyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei