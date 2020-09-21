Yeni Malatyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 3. haftasında 26 Eylül Eylül Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, güç ve dayanıklılık çalışmaları yaptı.

Yeni Malatyaspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.