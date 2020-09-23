Yeni Malatyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

yavuz:

adil gevrek transfer sezonu bitecek daha oyuncu alamadınız acilen istifa et Trabzonspor karşısına bu trasferlerle mi çıkacaksın Alanyaspora bak tamamen kadroyu yeniledi halen transfer yapıyor Anadolu takımlarının çoğu transfere devam sen takılıp kaldın hani nerede transfer 2stoper,1orta saha,1forvet alacağız demiştin nerede hani bu gidişle takımı yine küme düşüreceksin Millet hep üst lig futbolcuları alıyor sen ise alt lig futbolcularını alıyorsun acilen istifa et...