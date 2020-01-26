Yeni Malatyaspor, Trabzonspor maçının ertelenmesine tepkili! - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor, Trabzonspor maçının ertelenmesine tepkili! - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor, Trabzonspor maçının ertelenmesine tepkili!

6 saat önce

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Süper Lig'in 19. haftasında yarın oynanması gereken ancak Elazığ'da meydana gelen depremden dolayı TFF'nin ileri bir tarihe ertelediği Trabzonspor mücadelesine ilişkin kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Yeni Malatyaspor, Trabzonspor maçının ertelenmesine tepkili!, System.String[]

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Süper Lig'in 19. haftasında yarın oynanması gereken ancak Elazığ'da meydana gelen depremden dolayı TFF'nin ileri bir tarihe ertelediği Trabzonspor mücadelesine ilişkin kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Gevrek, maçın bordo-mavili kulübün isteği doğrultusunda ertelendiğini, kararın adaletsiz olduğunu söyledi.


Kendilerinin karşılaşmanın oynanması yönünde görüş bildirdiğini ifade eden Adil Gevrek, "Federasyondan bizi aradılar ve Trabzonspor'un gelmek istemediğini ilettiler. Bizden de erteleme talebinden bulunmamızı rica ettiler. Ancak biz maçın oynanmasını istedik. Buna rağmen tek taraflı olarak erteleme kararı çıktı. Trabzonspor gelmek istemiyor diye maçı ertelediler. Bu tür durumlarda ev sahibi takımın, mağdur olan tarafın talebi dikkate alınır. Ama bu kez öyle olmadı. Depremden dolayı ise o halde bütün lig maçlarını ertelemeliydiler" şeklinde konuştu.


"Biz maça hazırdık"


Gevrek, Karadeniz ekibinin kendi şartlarını düşünerek erteleme kararını ilettiğini de belirterek, şöyle devam etti:


"Trabzonspor kupada 120 dakika maç oynadı. Sakat ve cezalı olan oyuncuları var. Nwakaeme de bunlardan biriydi. Bence Trabzonspor kendi şartlarını düşünerek erteleme kararı iletti. Bizim oyuncularımız maça hazırdı. Ertelenince onlar da korktular."


Yeni Malatyaspor, Trabzonspor, Elazığ, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 02:44 
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