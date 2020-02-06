Yeni Malatyaspor transferde en çok kar eden 3. kulüp - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor transferde en çok kar eden 3. kulüp - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor transferde en çok kar eden 3. kulüp

6 saat önce

Süper Lig'in son 5 sezonunda transferde en çok kar ve zarar eden takımlar belli olurken, Yeni Malatyaspor ve Alanyaspor gibi Anadolu kulüplerinin başarısı dikkat çekti.

Yeni Malatyaspor transferde en çok kar eden 3. kulüp, System.String[]

Süper Lig'in son 5 sezonunda transferde en çok kar ve zarar eden takımlar belli olurken, Yeni Malatyaspor ve Alanyaspor gibi Anadolu kulüplerinin başarısı dikkat çekti.


Transferde en çok kar eden kulüpler sıralamasında Yeni Malatyaspor 7 milyon euro ile 3. sırada yer aldı. Listenin ilk sıralamasında 28 milyon euro ile son 5 sezonun transferde en çok kar eden takımı Beşiktaş var. Bir futbol haber sitesi Süper Lig'de son 5 yılın transferde kar ve zarar eden kulüplerini açıkladı. Listede Yeni Malatyaspor ve Alanyaspor gibi Anadolu takımlarının başarısı dikkat çekerken, ikinci sırada hiçbir futbolcuya bonservis bedeli ödemeyen Kasımpaşa yer aldı.


Kasımpaşa 2019-20 sezonu için transfer ettiği hiçbir futbolcuya bonservis ödememesinin yanı sıra Trezeguet'i 10 milyon euroya Aston Villa'ya sattı. Bu ivmeyle son 5 sezondaki karını arttıran Kasımpaşa, toplamda 23 milyon euro ile listede 2. sırada yer aldı.


Yeni Malatyaspor Türkiye dışından bulup getirip, verim aldıktan sonra pazarladığı Azubuike, Khalid, Aleksic ve Guilherme gibi transferlerden kazandığı paralarla kasasını doldurarak kara geçmişti.


En çok kar eden 5 kulüp


Beşiktaş (+27.8 milyon euro)


Kasımpaşa (+23 milyon euro)


Yeni Malatyaspor (+7 milyon euro)


Alanyaspor (+6,1 milyon euro)


Trabzonspor (+4,4 milyon euro) - MALATYA

Aytemiz Alanyaspor, Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:41 Kaynak: İHA
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