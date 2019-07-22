Yeni Malatyaspor, Tunuslu Ghaylene Chaalali'yi renklerine bağladı
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Transferde son olarak Alanyaspor'dan tecrübeli eldiven Ufuk Ceylan'ı kadrosuna katan Yeni Malatyaspor, Tunuslu milli oyuncu Ghaylene Chaalali'yi de renklerine bağladı.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:06 Kaynak: İHA
Transferde son olarak Alanyaspor'dan tecrübeli eldiven Ufuk Ceylan
'ı kadrosuna katan Yeni Malatyaspor
, Tunuslu milli oyuncu Ghaylene Chaalali'yi de renklerine bağladı.
Tunus 1. Lig takımlarından Esperance formasını giyen Ghaylene Chaalali, kulübünün yeni sözleşme teklifini kabul etmeyerek Yeni Malatyaspor'a imza attı. 25 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Chaalali, Avrupa
Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Perşembe günü oynanacak Olimpija Ljubljana
karşılaşmasında UEFA'ya verilen listede ismi olmadığı için forma giyemeyecek.
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