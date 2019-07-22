Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor, Tunuslu Ghaylene Chaalali'yi renklerine bağladı
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Yeni Malatyaspor, Tunuslu Ghaylene Chaalali'yi renklerine bağladı

1 saat önce

Transferde son olarak Alanyaspor'dan tecrübeli eldiven Ufuk Ceylan'ı kadrosuna katan Yeni Malatyaspor, Tunuslu milli oyuncu Ghaylene Chaalali'yi de renklerine bağladı.

Yeni Malatyaspor, Tunuslu Ghaylene Chaalali'yi renklerine bağladı, System.String[]
Transferde son olarak Alanyaspor'dan tecrübeli eldiven Ufuk Ceylan'ı kadrosuna katan Yeni Malatyaspor, Tunuslu milli oyuncu Ghaylene Chaalali'yi de renklerine bağladı.

Tunus 1. Lig takımlarından Esperance formasını giyen Ghaylene Chaalali, kulübünün yeni sözleşme teklifini kabul etmeyerek Yeni Malatyaspor'a imza attı. 25 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Chaalali, Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Perşembe günü oynanacak Olimpija Ljubljana karşılaşmasında UEFA'ya verilen listede ismi olmadığı için forma giyemeyecek.

Tunuslu futbolcu, Malatya'ya gelerek takımla çalışmalara katılacak. - MALATYA
Aytemiz Alanyaspor, Yeni Malatyaspor, Ufuk Ceylan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:06 Kaynak: İHA
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