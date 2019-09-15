Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor U19 takımı Ankara'dan beraberlikle döndü
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Yeni Malatyaspor U19 takımı Ankara'dan beraberlikle döndü

1 saat önce

Yeni Malatyaspor U19 takımı deplasmanda Ankaragücü U19 takımıyla 2-2 berabere kaldı.

Yeni Malatyaspor U19 takımı Ankara'dan beraberlikle döndü, System.String[]

Yeni Malatyaspor U19 takımı deplasmanda Ankaragücü U19 takımıyla 2-2 berabere kaldı.


Sinan Alkış yönetimindeki Yeni Malatyaspor U19 takımı, galibiyet parolasıyla çıktığı Ankara deplasmanından 1 puanla döndü.


Esenboğa Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Tesisleri'nde oynanan ve Mehmet İrfan Emre'nin yönettiği karşılaşmada rakibi karşısında iyi bir oyun sergileyen sarı kırmızılılar, sahadan 1 puanla yarıldı.


Grupta 1 galibiyeti ve 2 beraberliği bulunan Yeni Malatyaspor U19 takımı aldığı bu beraberlikle 5 puanla 7. sıraya yükseldi.


Sarı kırmızılı gençler önümüzdeki hafta Malatya'da Galatasaray U19 takımıyla karşı karşıya gelecek. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Ankaragücü, Ankara, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 03:13 Kaynak: İHA
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