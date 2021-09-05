Yeni Malatyaspor, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, A takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde 19 yaş altı takımıyla hazırlık maçı oynadı.
A takım, Kubilay Kanatsızkuş, Hasan Özkan ve Mert Örnek'in (2) golleriyle 19 yaş altı takımını 4-0 mağlup etti.
Öte yandan özel çocuklar, velileriyle Nurettin Soykan Tesis???????leri'nde sarı-siyahlı takımı ziyaret etti.
Futbolcularla hatıra fotoğrafı çektiren çocuklar, eğlenceli zaman geçirdi.
Kaynak: AA
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