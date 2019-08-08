Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sırbistan temsilcisi Partizan'a...
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Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sırbistan temsilcisi Partizan'a...

56 dakika önce

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sırbistan temsilcisi Partizan'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu.

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sırbistan temsilcisi Partizan'a..., System.String[]
Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sırbistan temsilcisi Partizan'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu.
Sırbistan Karadağ, Partizan, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:58 Kaynak: AA
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