Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 3-1 kaybettiği maçın rövanşında sahasında...
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Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 3-1 kaybettiği maçın rövanşında sahasında...

53 dakika önce

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 3-1 kaybettiği maçın rövanşında sahasında Partizan'ı 1-0 yenmesine rağmen Avrupa'ya veda etti.

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 3-1 kaybettiği maçın rövanşında sahasında..., System.String[]
Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 3-1 kaybettiği maçın rövanşında sahasında Partizan'ı 1-0 yenmesine rağmen Avrupa'ya veda etti.
Yeni Malatyaspor, Partizan, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 10:01 Kaynak: AA
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